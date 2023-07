ODRŽANA KOMEMORACIJA POVODOM SMRTI MIRKA NOVOSELA: Košarka je bila njegov život, igrači su bili tvoja deca i tako si ih tretirao

IN MEMORIAM

U Smaragdnoj dvorani zagrebačkog Hotela Esplanade održana je komemoracija povodom smrti legendarnog hrvatskog košarkaškog stručnjaka Mirka Novosela koji je 20. jula umro u 86. godini.

Novosel je bio jedan od najpoznatijih hrvatskih košarkaških stručnjaka i član Kuće slavnih u Springfildu.

Tokom karijere je osvojio niz medalja na olimpijskim igrama, svetskim i evropskim prvenstvima, kao i klupskim takmičenjima. Mnogi ga i danas zovu "ocem" Cibone zbog svega što je u klubu napravio. Bio je igrač, trener, direktor, čak i sudija.

Bio je i jedan od glavnih inicijatora, a kasnije i organizatora Univerzijade u Zagrebu 1987. Imao je i velike zasluge što je hrvatska reprezentacija nastupila na Olimpijskim igrama 1992. u Barseloni, gde je igrala finale protiv američkog "Dream Teama" i uzela srebro, a godinu dana kasnije je kao selektor predvodio Hrvatsku do bronze na EP u Nemačkoj 1993.

Od legendarnog košarkaškog stručnjaka oprostili su se brojni visoki zvaničnici, košarkaška, sportska i politička javnost. Javio se i predsednik Kuće slavnih iz Springfilda Džon Doleva.

Komemoracija je počela kratkim filmom o najvećim uspesima koje je Novosel ostvario, prenela je HINA.

Udovica Krešimira Ćosića, Ljerka je u svom govoru naglasila kako je Mirko bio "nežan suprug, otac i deda, ali i izuzetan košarkaški stručnjak, košarkaški mag".

"Košarka je bila njegov život, igrači su bili tvoja deca i tako si ih tretirao," rekla je Ljerka Ćosić naglasivši kako je Mirkova košarkaška karijera bila veoma bogata poručivši njegovoj porodici da ne dopusti da sećanje na njega nestane.

U ime igrača koje je Novosel vodio, oprostio se Aco Petrović naglasivši kako je njega sa Mirkom povezivalo puno više od same relacije trener - igrač.

"Do Mirkova dolaska nismo mogli da srušimo SSSR, a Mirko je shvatio kako se to može. Postavio je okvir, a igrači neverovatne košarkaške inteligencije to su ostvarili. Rezultat je bilo 11 uzastopnih pobjeda nad SSSR-om. Znao je savršeno da sačeka trenutak da izvuče asa iz rukava. Cibonina titula protiv Reala je remek delo Mirkove lucidnosti", izjavio je Petrović.

Predsednik Kuće slavnih iz Springfilda Džon Doleva putem poruke se obratio javnosti izrazivši saučešće njegovoj porodici.

"Novosel je bio važna osoba u svetskoj košarci, košarka bi bila drugačija da nije bilo Novosela. Gradio je most između američke i evropske košarke. Član je Kuće slavnih i njegovo će nasleđe nastaviti da živi," poručio je Doleva.

Nikola Rukavina, predsednik HKS-a je naglasio kako je Novosel bio košarkaški stručnjak i trenerski autoritet čije su ruke vodile mnoge generacije igrača do velikih uspeha.

"Njegov odlazak ostavlja prazninu u svetu košarke i među svima nama," poručio je čelnik HKS-a.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević je dodao kako je "nemerljiv Novoselov doprinos gradu i sportskoj infrastrukturi dodavši kako je odgovornost Grada da nađe primereno mesto za njegovu impresivnu zbrku".

"Novosel je iza sebe ostavio neizbrisiv trag, bio je ikona naše košarke, trener koji je svojim radom doprineo ogromnom razvoju hrvatske košarke i sporta uopšte," rekao je Tomašević.

Na kraju je reč dobio i premijer Hrvatske Andrej Plenković.

"Mirko Novosel je bio alfa i omega hrvatske košarke. Košarka koju je Mirko razvijao postala je jedan fenomen, nema tog deteta koje nije dolazilo u to doba u Dom sportova i jedva čekalo svaku Ciboninu utakmicu. To su bili neponovljivi trenuci," rekao je Plenković istaknuvši Novoselove zasluge prilikom organizacije Univerzijade, ali i nastupa hrvatske reprezentacije na OI u Barseloni 1992.

(Kurir sport)