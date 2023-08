"VOLEO BIH DA IMAM PARTIZAN U ZAGREBU" Čuveni hrvatski košarkaš pričao o srpskim večitima...

Krunoslav Simon, čuveni hrvatski košarkaš, pri kraju je svoje bogate karijere, gde je nastupao za Zagreb, Unikahu, Lokomotivu Kubanj, Olimpiju iz Milana, i za Efes, a trenutno igra košarku za Cedevitu.

Mogao je ostati u turskom Efesu, ali je on ipak odlučio da postane mentor i pređe u Cedevitu junior. Simon je dao opširan intervju za "Crokošarku", a imao je šta i da kaže oko Zvezde i Partizana, tačnije o ulaganjima u klubove.

"Ne bih se pravio previše pametan, ali mislim da je tamo politika puno uključenija u sport i automatski oni raspolažu s enormno velikim budžetima za naše pojmove. Partizanu treba skinuti kapu, oni su ove sezone zaradili samo od prodaje karata oko četiri ili pet miliona evra. To su iznosi za košaku koji su nezamislivi, ne ozbiljni, već nezamislivi. Do pre dve godine, to je bila avangarda, nemoguće i ja skidam kapu na tome. Ja bih voleo da imam takav klub u Zagrebu, voleo bih imati 20.000 navijača i Evroligu u Zagrebu, ne kažem sada na koji način to funkcioniše i "da li pije vodu", kažem iz perspektive navijača", izjavio je Krunoslav.

Takođe, dotakao se i teme stranaca u košarci, koja je izuzetno popularna kod nas.

"Ne bi mi bilo ključno da su mi domaći igrači u rosteru, kao navijač bih voleo, ali mi to ne bi bilo ključno. Treba razumeti i Partizan, jer pravi srpski igrač verovatno je duplo skuplji od Pantera i Lesora. Oni su biznismeni, tu nema emocije. Danas sport nije emocija već biznis - ovaj košta dva miliona, ovaj tri... Gde ima novca ima i interesa, pre dok nije bilo novca i interneta igralo se drugačije, ali to su neka romantična vremena. Svi krenemo da igramo sport iz ljubavi prema sportu, ne zbog novca. Na kraju dana ti ljudi imaju svoje računice i znaju šta rade" dodao je on za "Crokošarku".

Kurir sport