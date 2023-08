ŠOK! NEĆE MOĆI CELA SRBIJA DA GLEDA ORLOVE NA MUNDOBASKETU - OVO JE PRAVI RAZLOG?! Navijači u neverici, oglasili su se iz RTS

Sve se više približava početak Svetskog prvenstva u košarci, koje počinje 25. avgusta, a završetak je planiran 10. septembra. Države u kojma će se ovo prestižno takmičenje održavati su Filipini, Japan i Indonezija.

Kao što je već poznato, naša zemlja učestvuje na ovom takmičenju, i, iako je trener Svetislav Pešić imao problema sa selektovanjem svog tima, cela nacija željno isčekuje da bodri naše reprezentativce u borbi za neku od medalja.

Pitanje koje se postavlja ovih dana je gde ćemo gledati prenose reprezentacije Srbije? Kako stvari stoje, neće cela zemlja moći da bodri Orlove, pošto Radio televizija Srbije (RTS) i dalje ne poseduje prava prenosa Mundobasketa 2023, kako prenosi Mondo, a ako se stvari do početka prvenstva ne promene, prava na prenose će eksluzivno posedovati samo Sport Klub.

Sada je o temi koja zanima celu Srbiju govorio odgovorni urednik sportskog programa Javnog servisa, Zoran Marković.

"Problematično je Svetsko prvenstvo u košarci koje kreće krajem septembra. RTS prvi put u istoriji nema prava za to Svetsko prvenstvo jer je to FIBA dala jednoj multinacionalnoj kompaniji i ta ekskluzivna prava kupila je United grupa, odnosno Sport Klub. Mi pokušavamo da dođemo do nacionalnih prava da svi u Srbiji mogu da gledaju košarku kao jedan od naših najpopularnijih sportova u Srbiji, pored fudbala".

"REM je kao regulatorno telo napravio pravilnik po kome se tačno zna šta je od nacionalnog interesa. Pričali smo već ovde o atletici, odbojci, fudbalu, rukometu, košarci, Novaku Đokoviću... Kada se kaže da je nešto od nacionalnog značaja, to mora i da ide na nacionalnu frekvenciju. To ne mora da ide na RTS. Mi smo pokušali da kupimo prava, ali tender nije ni bio raspisan i TV prava je dobio ko je već dobio. Zakonodavac je takođe omogućio da onaj ko je kupio ekskluzivna prava da ne mora nikome da ih da na korišćenje", izjavio je Marković, i još je dodao da je RTS od Vlade Republike Srbije tražio da se ovaj problem reši, odnosno da sve ode na skupštinsku proceduru.

"Tražili smo da onaj ko nema pokrivenost na celoj teritoriji, omogući onome ko ima nacionalnu frekvenciju da to bude za celu Srbiju. Ne mora to da bude znači na RTS, nego televiziji sa nacionalnom pokrivenošću. To znači za sve te sportove i sportiste. Mladi će se priključiti tom sportu koji vide i baviti se njime", dodao je urednik sportskog programa RTS-a.

Podsećamo, Srbija svoju prvu utakmicu na Mudnobasketu igra protiv selekcije Kine, koju predvodi Aleksandar Saša Đorđević, u Manili, 26. avgusta od 14.00 časova po našem vremenu.

Dva dana kasnije, odnosno 28. avgusta, naša selekcija igra protiv Portorika, opet od 14.00 časova, a u poslednjoj utakmici grupne faze igramo 30. avgusta sa Južnim Sudanom, od 10.00 časova.

