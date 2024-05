GOOGLE ZNA KADA VAM JE UKRADEN TELEFON: Ova opcija je spas za mnoge korisnike!

Zbog sve većeg broja slučajeva otimanja i krađe, Google je na I/O 2024 događaju najavio da će njegova predstojeća Theft Detection Lock funkcija zaključavanja uređaja u slučajevima kada otkrije krađu Android telefona, stići kao spas za mnoge korisnike.

foto: Shutterstock

Android uređaji su uz pomoć operativnog sistema, podešeni za borbu protiv problema u vezi privatnosti, bezbednosnih problema i incidenata koji uključuju krađu telefona. U daljem tekstu se kaže da funkcija koja se zasniva na upotrebi veštačke inteligencije, automatski zaključava uređaj kada se pokuša rad sa ukradenim telefonom.

NOVA FUNKCIJA BLOKIRA TELEFON NAKON KRAĐE UREĐAJA

Android bezbednosne funkcije se uglavnom fokusiraju na zaštitu od krađe, anti-spam i zaštitu podataka, što otežava otimačima i prevarantima pristup Android telefonima. Blokiranje uređaja prilikom otkrivanja krađe će automatski zaključati telefon u situacijama kada se detektuju neobični pokreti. U međuvremenu, Offline Device Lock funkcija će se aktivirati u situacijama kada uređaj istovremeno ostane i bez internet veze. Očekuje se da će ova funkcija biti predstavljena za Android 10 i novijim verzijama telefona, nešto kasnije tokom ove godine.

foto: Shutterstock

Remote Lock vam pomaže da zaključate telefon u slučaju da ga izgubite i to jednostavnim unošenjem broja telefona. To uključuje Find My Device proceduru i oporavak važnih informacija ili brisanje podataka radi potpune zaštite.

Uz pomoć Live Threat Detection funkcije, prevarantima bi bilo sve teže da snime i ukradu osetljive podatke, jer bi malver bio identifikovan na napadnutom telefonu korišćenjem veštačke inteligencije na samom uređaju. Pored toga, aplikacija se, uz pomoć Play Protect-a, šalje u Google na dodatni pregled. Kako izveštava 9to5google, ova funkciju će dobiti Pixel, Honor, Oppo, OnePlus, Lenovo i Nothing uređaji, pored ostalih proizvođača telefona.

foto: Shutterstock

Google takođe radi na zaštiti ukoliko lopov pokuša da resetuje telefon na fabrička podešavanja, sve u cilju sprečavanja otimača da obrišu podatke sa ukradenog uređaja, pre nego što ga preprodaju. Resetovanje na fabrička podešavanja ne može se izvršiti bez prolaska kroz verifikaciju Google naloga. Isključivanje Find My Device funkcije nije dozvoljeno bez prolaska kroz biometrijsku verifikaciju ili unos šifre.

Google alat koji koristi veštačku inteligenciju deluje kao holistički bezbednosni metod u tri koraka, gde ne samo da unapređuje zaštitu telefona pre nego što bude otet, već i tokom same krađe uređaja, kao i nakon što je telefon ukraden. Dodatni Google zahtev za autentifikaciju je dosta sličan sa Apple sistemom zaštite ukradenih uređaja. Međutim, sa napretkom detekcije pokreta krađe, čak je otišlo i korak dalje.

Izvor: Benchmark/Kurir/Darko Mulic