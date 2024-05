VAŽNO ZA SVE KOJI ŽIVE U OVAKVIM ZGRADAMA! Uvedena velika PROMENA, stanari dobijaju olakšice

Opština Stari grad verovatno najbolje i najupečatljivije od svih gradskih opština odražava duh Beograda - skladan i prirodan spoj istorije i modernih, kosmopolitskih stremljenja. Taj spoj uočićete svuda, a verovatno se najjasnije oslikava kada pogledate u njegove građevine. Ovde rame uz rame stoje stare, autentične zgrade i novi, moderni kompleksi.

Kako bi ovaj amalgam starog i novog bio što jači, a ovaj deo grada što prijatniji i lepši za život, Gradska opština već godinama unazad sprovodi niz inicijativa. Jedna od njih je i javni konkurs u okviru programa ,,Stari grad misli na zgrade” kojim se dodeljuju sredstva za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na unapređenju svojstava zgrada.

Pravo na učešće u ovoj akciji imaju sve stambene zajednice koje teritorijalno pripadaju Opštini Stari grad, a ovim konkursom predivđeno je da se obezbede sredstva koja mogu iznositi najviše 90 posto predračuna potrebnih finansijskih sredstava za uređenje zgrade.

Program predviđa one aktivnosti koje doprinose poboljšanju karakteristika zgrada i koje se odnose uglavnom na popravke ili zamenu delova zgrade, sve u cilju sprečavanja nastanka štetnih posledica po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti, kao i radi poboljšanja uslova stanovanja na teritoriji Gradske opštine Stari grad.

Povećan maksimalni iznos učešća

Do sada su 803 stambene zajednice obuhvaćene programom, što čini više od 50 odsto od ukupnog broja stambenih zajednica na teritoriji opštine Stari grad. Uz sve to, maksimalni iznos učešća povećan je sa do 300.000 RSD na do čak 500.000 RSD.