MUTA NIKOLIĆ: Fali nam Jokić, ali i sa njim u timu smo bili peti na Evropskom prvenstvu

Kao dugodišnji član stručnog štaba seniorskog nacionalnog tima, sa kojim je na Olimpijskim igrama, svetskim i evropskim prvenstvima osvojio šest medalja, od čega dve zlatne i četiri srebrne, Miroslav Nikolić sa optimizmom gleda na nastup Pešićevih izabranika na predstojećem Svetskom prvenstvu.

Iako je naš državni tim bio suočen sa otkazima nekoliko vrlo bitnih igrača, Nikolić smatra da možemo da se upustimo borbu za visok plasman:

„Pre svih, fali nam Jokić, ali i sa njim u timu smo bili peti na Evropskom prvenstvu tako da to ne bi trebalo da bude opravdanje. Bekova imamo koliko hoćeš, da sam trener ne bih znao koga da odstranim iz ekipe. Posedujemo zaista strašnu spoljnu liniju kao i vrlo mlade i izuzetno borbene igrače na poziciji četvorke – Petruševa i Smailagića. Svetislav Pešić ima bogato iskustvo, potrebno je samo da se dobro namesti igra i u tom slučaju smatram da imamo ekiipu koja može da se bori za jednu od medalja. Neće biti lako, ali ja verujem u ovu ekipu i svi mi moramo da verujemo i da im damo podstrek“, poručio je Nikolić.

O učešću mlađih selekcija, Nikolić kaže.

"Još jednom smo pokazali i po ko zna koji put dokazali da smo najtalentovanija nacija za košarku u Evropi. Svaka čast igračima i stručnom štabu“, sa ponosom ističe trofejni košarkaški stručnjak Miroslav Muta Nikolić sumirajući utiske sa nedavno završenog Evropskog juniorskog šampionata u Nišu gde je naša selekcija do 18 godina osvojila zlatnu medalju.

Nikolić smatra da je ogromnom uspehu izabranika trenera Nenada Stefanovića u značajnoj meri doprinela i činjenica da je veliki broj igrača iz te selekcije imao prilike da iskustvo stiče u seniorskoj konkurenciji igrajući Košarkašku ligu Srbije.

„Kroz utakmice u KLS dobili su preko potrebne minute na terenu i stekli su rutinu igrajući sa starijima i fizički jačima od sebe. I ne samo to, naučili su nešto i samo gledanjem. To je izuzetno važno za mlade igrače. Iz tog razloga moramo da ojačamo KLS i maksimalno da pružimo podršku tom projektu. To sam oduvek govorio, i kad sam bio trener Partizana, to govorim i sada, jer odatle smo svi mi potekli“, objašnjava Nikolić.

U prilog tezi koju zastupa iskusni stručnjak, koji je 2006. bio šampion Evrope sa mladom reprezentacijom, a godinu dana kasnije i svetski prvak sa selekcijom do 19 godina, govori podatak da su u sastavu juniorske reprezentacije Srbije bila petorica igrača koja su se prošle sezone takmičila u KLS: Nikola Topić, Filip Jović (OKK Beograd), Ognjen Romić, Aleksa Ristić (Dinamik) i Đorđe Ćurčić (Čačak 94), dok su u Superligi Srbije igrali još Matija Milošević, Pavle Nikolić (Borac), Bogoljub Marković i Andrej Mušicki (Mega).

„KLS mora da bude prirodni put razvoja za svu tu talentovanu decu. Jer, mnogi od njih kad napune 18 godina nemaju gde da igraju i zato odlaze u Mađarsku i Bugarsku, što je potpuno pogrešno. Spas za sve te talentovane i mlade igrače treba da bude Košarkaška liga Srbije“, ističe Nikolić i dodaje:

„Ne pričam to napamet, već iz ličnog iskustva, a navešću vam samo par primera. Milenko Tepić je sa 15 godina debitovao u prvom timu Vojvdine gde sam tada bio trener. Stefana Markovića sam sa samo 17 godina doveo u Vršac i rekao sam mu tada `i da ništa ne znaš, igraćeš 20 minuta`, jer sam osetio da ne može da ne postane igrač. Bilo mu je potrebno samo malo vremena i srpljenja. I Dragana Milisavljevića sam iz Kruševca doveo u Radnički iz Kragujevca, a poslednji primer je Dušan Beslać. Iz Dinamika, preko Vojvodine do reprezentacije Srbije i angažmana u Rusiji. Verujte mi, KLS je idelan poligon za sazrevanje, jer može mnogo toga da im pruži“.

Nikola Topić je minulu polusezonu proveo igrajući za OKK Beograd. Prosečno je beležio 18,5 poena i skoro pet asistencija po meču, proglašen je za MVP-ija juniorskog šampionata u Nišu. Nikolić je pre dve decenije trenirao njegovog oca Milenka u BFC-u iz Beočina, a za Nikolu ima samo reči hvale:

„Skrenuo je pažnju na sebe igrajući upravo u Košarkaškoj ligi Srbije. U dresu OKK Beograda je dobio šansu, preko potrebne minute i pokazao je raskošan talenat. I ponoviću, stekao je rutinu igrajući sa seniorima, što je veoma važno“.

Nikolić je protivnik teze da u mlađim reprezentativnim kategorijama rezultat ne bi rebalo da bude prioritet.

„Moramo da naučimo decu da pobeđuju, da osvajaju medalje, da budu gladni uspeha i da stvaraju pobednički mentalitet“.

Kurir sport