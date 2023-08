"ZBOG TOGA SU NAS MRZELI" Legendarni košarkaš se prisetio jednog IZLASKA sa Draženom, tu je bilo čak 30 žena! Ova priča je HIT!

Prisetio se Ivo Nakić jednog noćnog izlaska sa Draženom Petrovićem, a jednu veoma zanimljivu anegdotu ispričao je u podkastu "Jao Mile".

Ivo i Dražen su zajedno igrali u Ciboni i tamo su odlično sarađivali, bili su veoma bliski, kako na terenu tako i van njega.

"Družli smo se puno i na treningu, terenu i posle na izlascima, sve to je on dozirano radio, maksimalno sportski, imao je tu neviđenu popularnost. Sećam se kad smo doveli Smodiša u Cedevitu, Tedeski mi kaže 'Ivo, kad bi ti znao koliko smo mi tebe mrzeli'. Tada se pitam gde mi ovaj to kaže sad, kvari mi transfer i ručak. Mislio sam da je nešto zbog Partizana, kad ono", rekao je Nakić kod bivšeg košarkaša Mileta Ilića.

Nastavio je Nakić priču u istom dahu:

"Kaže mi 'Mi studenti stojimo u salonu, skupljamo za koka-kolu, a ti, Dražen, Franjo, oko vas 30 cura'. Rekoh ako je zbog toga... Neki su se mladi i oženili, a ovi što su izlazili svi su bili u centru pažnje. Ja sam bio klinac, gledao sam šta oni rade. Nije košarka sve, Cibona je tad bila kao 'Rolingstounsi'. Gde god se pojavi bilo je ludo, posebno sa Draženom."

Kurir sport