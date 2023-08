"I DALJE SMO NA TRŽIŠTU, ALI NE ŽURIMO" Obradović otvorio dušu - govorio o pojačanjima, a evo šta kaže o "slučaju Mirotić"!

Danas je KK Partizan započeo pripreme za novu sezonu. Aktuelni šampion regionalne ABA lige, je prvi zvanični trening obavio u Maloj sali Štark arene.

Već sutra, crno-beli će se uputiti na Kopaonik gde će obaviti sedmodnevne bazične pripreme, pre odigravanja pripremnih utakmica.

- S velikim ambicijama ulazimo u pripremni period. Ovo leto je veoma interesantno jer je došlo do nekih promena u igračkom kadru. Okupili smo se danas da odradimo prvi trening, a već sutra idemo na Kopaonik. Napravili smo neki plan i program u nešto kraćem vremenu nego što je to uobičajeno, ali mislim da je razlog taj što će sezona pred nama biti veoma zahtevna i naporna. U prva četiri meseca kada budemo počeli u oktobru, imaćemo 42 utakmice. Ogroman broj utakmica i smatrao sam da je važno da se igrači dobro odmore i da napune baterije u svakom smislu za predstojeći period koji je ispred nas. Naravno da u ovom trenutku nismo kompletni, ali ono na čemu mora da bude fokus jeste dobar rad, a novim igračima pre svega vreme da se upoznaju sa nama i da bi upoznali način na koji želimo da igramo. To je u ovom trenutku glavni cilj - rekao je Željko Obradović u razgovoru sa medijima.

foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Strateg Parnog valjka govorio je i o pojačanjima i tako zagolicao maštu brojnih navijača.

- Fali nam pre svega Avramović koji je sa reprezentacijom na svetkom prvenstu i izuzetno smo srećni i zadovoljni što je Aleksa deo reprezentacije. Nedostaje nam mali Drezgić koji se sutra priključuje i i dalje smo na tržištu, ali ne želimo da žurimo. Videćemo šta nam je još potrebno od eventualnih pojačanja. Neke igrače smo već doveli. Ja sam uvek pristalica toga da ako dovodimo nekoga, da dovodimo zato što za to postoji razlog, a ne čisto reda radi da bismo popunili broj. Nadam se da ćemo i u narednim danima uspeti da nešto uradimo u tom smislu - dodao je Obradović.

Istakao je razloge prisustva nekadašnjeg igrača Budućnosti Danila Nikolića.

- Danilo Nikolić je tu iz razloga što dečko nema klub. Nama znači da pomogne i da radi sa nama na treningu. Mislim da će i njemu i nama ova saradnja prijati - i potom se osvrnuo na dobro poznatu situaciju sa Mirotićem:

- Mnogo više ću da vodim računa o ovim ljudima ovde i o njima ću da pričam. Ne bih se vraćao na neke stvari. Mnogo su mi važniji igrači koji su moji i na njih ću fokusirati svu svoju koncentraciju.

Kurir sport