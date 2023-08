PARTIZAN SPREMA BOMBU! Ostoja Mijailović najavio glavno pojačanje!

Košarkaši Partizana započeli su pripreme pred novu sezonu.

Partizan još nije kompletirao tim, a predsednik Partizana Ostoja Mijailović najavio je da glavno pojačanje tek stiže.

" Videli smo ekipu, ono što je važno napomenuti da naš roster još nije završen, angažovaćemo najmanje jednog, a najviše dva igrača u narednom periodu. Očekujem da kroz nekoliko dana završimo naše glavno pojačanje" najavio je predsednik crno-belih.

Govorio je i o sezonskim ulaznicama.

"Još nismo odlučili, radimo analizu koji će broj karata biti u pitanju, ali ono što znamo po podacima sa našeg sajta jeste da se preko 30.000 ljudi registrovalo kao zainteresovani za te ulaznice. Biće veoma teško da ispoštujemo sve one koji žele da gledaju naše utakmice u Areni, ali ćemo dati maksimum da prodamo što veći broj karata. S druge strane, moramo da mislimo i na one koji iz finansijskih razloga neće moći da kupe karte, kao i na one iz unutrašnjosti i dijaspore, koji će dolaziti da gledaju utakmice sa dnevnom kartom. Pred nama je veliki posao, mi smo celo leto radili, posle proslave titule ABA lige nijedan dan nije bio slobodan", zaključio je Mijailović.

Kurir sport