OBRADOVIĆ POSLE POBEDE NAD ZVEZDOM: Luda utakmica! Publika nam je dala energiju

Trener Partizana Željko Obradović ocenio je da je njegov tim pobedio u večitom derbiju protiv Crvene zvezde i zbog energije koju je dobio sa tribina.

- Luda utakmica, apsolutno. Igrali smo odlično na početku, oni u drugom. Dobra energija, publika nam je dala energiju. Bilo je uspona i padova, ne razumem zašto. Neki igrači nisu bili spremni fizički za to - rekao je Obradović i nastavio.

- Dominirali smo u prvoj četvrtini i većem delu prvog poluvremena. A onda su se ispoljile stvari koje se nama dešavaju, to je situacija kad nisi u bonusu a primaš lake poene. Svaki dan pričamo o tome, svaki tajm-aut, svaki trenutak na treningu je posvećen tome. Glavni problem je što se Crvena zvezda vratila je što nismo koristili faulove. A onda smo prestali da igramo pametno u napadu, kada smo krenuli da soliramo. Uspeli smo da preokrenemo utakmicu, da se adaptiramo, da igramo sa četiri mala igrača, plus veoma bitne stvari kao što je to da smo pogađali slobodna bacanja, a Zvezda nije. Psihološki veoma važna pobeda za nas.

Na pitanje šta je rekao kada je Zvezda vodila, Obradović je odgovorio.

- Probali smo da promenimo odbranu i da u napadu radimo stvari koje su bile postavljene pred utakmicu, sa jasnim planom gde i kako da napadamo. Još jednom, sa četiri mala smo igrali, igrali mnogo agresivnije i to je donelo rezultat. Ovo je sve što je lepota košarke. Puno preokreta u fantastičnoj atmosferi, ponovo sam imao puno gostiju iz raznoraznih zemalja. Utakmica je takva da na samoj utakmici moraš da tražiš rešenja, bez obzira kako je pripremaš. Neki igrači su imali problema sa povredama. Konkretno pričam o Smailagiću, koji sinoć nije trenirao. Kevin ima problem sa obe noge, sutra ide na snimanje. Imao je želju da pomogne timu. Kada se sve pogleda ovo je timska pobeda. Ona treba da nam da samopouzdanje. Prvi put imamo procente šuta koji su normalni, koje smo prošle sezone stalno imali.

Partizan je u utakmici 5. kola Evrolige savladao Crvenu zvezdu rezultatom 88:86.

Kurir sport

