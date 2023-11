JOKIĆ PONOVO DOMINIRAO, ALI UZALUD: Somborac nije mogao sam - Denver zabeležio PRVI PORAZ u sezoni! (VIDEO)

Još jedna odlična partija srpskog košarkaša Nikole Jokića nije bila dovoljna da Denver izbegne prvi poraz u novoj NBA sezoni.

Nakon četiri vezana trijumfa na startu sezone Nagetsi su doživeli neuspeh na gostovanju protiv Minesote (110:89).

Maestralni Nikola Jokić, koji je proglašen za najboljeg igrača prve nedelje u NBA sezoni u Zapadnoj konferenciji, nastavio je sa sjajnim partijama. Meč je završio sa dabl-dabl učinkom - 25 poena, 10 skokova i tri asistencije. Međutim, ovaj put nije imao adekvatnu podršku saigrača, pa njegov sjajan učinak nije bio dovoljan da Denver izbegne poraz.

Od prvog do poslednjeg minuta meča domaćin je kontrolisao dešavanja na terenu i na kraju zasluženo zabeležio trijumf. Krenuli su silovito, u drugoj deonici stigli do dvocifrene prednosti koju su gotovo rutinski čuvali do samog kraja meča.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Edvards sa 24 poena, a pratio ga je Karl Entoni Tauns sa 21 postignutim poenom.

Jokić je bio najefikasniji akter meča, ali je ostatak tima potpuno zakazao. Pored Nikole dvocifren učinak imao je samo Džamal Marej koji je meč završio sa 14 poena uz katastrofalan procenat šuta - 5/16 iz igre .

Nakon ovog neugodnog gostovanja Denver očekuje niz susreta na svom parketu. U narednom meču ugostiće šampioni sjajni Dalas, a nakon toga slede dueli sa Čikagom i Nju Orleansom.

Kurir sport

00:38 Nikola Jokić lumpuje