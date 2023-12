EVROLIGA I TEHNIČKE GREŠKE! Željko Obradović među NAJMIRNIJIM trenerima, najčešće kažnjavana DOBRO POZNATA lica!

Coach technical foul this #EuroLeague season so far: 🇹🇷 Ataman: 6 (1 ejection) 🇬🇷 Itoudis: 5 (1 ejection) 🇮🇱 Kattash: 4 🇮🇹 Pozzecco: 4 (1 ejection) 🇪🇸 Mumbru: 4 🇪🇸 Laso: 3 🇹🇷 Can: 2 🇱🇹 Maksvytis: 2 🇪🇸 Grimau: 2 🇬🇷 Sfairopoulos: 1 🇮🇹 Messina: 1 🇪🇸 Penarroya: 1