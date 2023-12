PRELEPE SCENE IZ ATLANTE KOJE ĆE ODUŠEVITI SRBIJU! Jokić paničio zbog Bogdanovića, pa ga izgrlio kao brata (VIDEO)

Denver je u Atlanti zabeležio 15. pobedu u sezoni, a nakon utakmice Nagetsi su objavili video koji će se posebno svideti svima u Srbiji.

Najbolji pojedinac utakmice Hoksa i Nagetsa bio je kapiten naše reprezentacije, Bogdan Bogdanović, a njegov pozdrav sa Nikolom Jokićem nakon utakmice, našao se na društvenim mrežama ekipe iz Kolorada.

Imao je Denver na četiri minuta do kraja 15 poena prednosti nakon što je Jokić pogodio koš uz faul, a zatim i dodatno slobodno bacanje.

Imali su Nagetsi i 10 poena prednosti na dva minuta do kraja, ali od tog trenutka pa do kraja utakmice, Bogdanović je pogodio tri trojke. Nakon treće pogođene, Atlanta je došla do minusa od pet poena na 39 sekundi do kraja, ali u završnici nije uspela da napravi čudo.

Priznao je centar ekipe iz Kolorada da je sve bilo pomalo panično, ali je istakao da je najbitnije da je njegov tim zabeležio pobedu.

- Igrali smo kao u panici... Pobeda je pobeda i to je najvažnije. Stajali smo kada nam je bilo potrebno - rekao je Jokić.

Upitan je Somborac i da govori o Bogdanu Bogdanoviću koji je odigrao fenomenalno protiv Nagetsa.

- Mislim da je ovo prvi put posle dugo vremena da se zaista normalno kreće i da nema bolova. Sećam se kada je imao ovakve utakmice kada je izgledalo kao da nikada nije promašio šut - poručio je centar Denvera.

