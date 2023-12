SVI SU SE ŠOKIRALI KADA JE DOŠAO U EVROLIGU! Kemba Voker objasnio zbog čega je prešao u Monako - njegov odgovor će vas iznenaditi!

Proslavljeni NBA košarkaš Kemba Voker mnoge je šokirao svojom odlukom da obuče dres Monaka!

Retko ko je očekivao da će višestruki Ol-star napraviti takav potez u karijeri i da će upravo on da obuče dres pomenutog evroligaša.

On je sada i objasnio iz kojih razloga je odlučio da napusti najjaču košarkašku ligu na svetu i dođe na "Stari kontinent".

foto: Norbert Scanella / imago sportfotodienst / Profimedia

- Želeo sam da doživim novo iskustvo. Želeo sam da pokušam da iskusim svet, i to je zaista bilo lako prilagođavanje. Ovi momci su me dočekali raširenih ruku, odnosili se prema meni sa puno poštovanja. Zaista mi je tranzicija bila super laka. Kao neko ko dolazi iz Sjedinjenih Država da bi bio ovde po prvi put na duže vreme, sve što možete da tražite je da budete dočekani na pravi način, i to je nešto što veoma cenim od mojih saigrača. Ovi momci su jedni od najboljih saigrača koje sam ikada imao. Ovi momci su neverovatni, volim da sam sa njima svaki dan. Cenim svako jutro znajući da dolazim na trening sa ovim momcima... Oni to čine zabavnim - počeo je Voker.

Ipak, Voker ove sezone igra ispod svog nivoa, pa u Evroligi prosečno beleži 3,2 poena, jedan skok i 1,1 asistenciju po utakmici.

Kurir sport