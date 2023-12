"STOPIRAN MI JE DIREKTAN PRELAZAK IZ ZVEZDE U PARTIZAN" Igrao za oba večita rivala, pa otkrio TAJNU: "Nisam imao DRUGU OPCIJU"

Kako prolaze godine sve su češći i prelasci sportista iz Crvene zvezde u Partizan i obrnuto.

U fudbalu se oni ne dešavaju toliko često, ali je u košarci veliki broj igrača koji su igrali za oba večita rivala. Jedan od njih je i Čedomir Vitkovac koji je gostujući u "Jao Mile" podkastu kod bivšeg košarkaša Mileta Ilića otkrio kako mu je direktan transfer iz Zvezde u Partizan stopiran, te da je on morao da čeka kako bi obukao crno-beli dres.

- Jeste trebalo da pređem direktno iz Zvezde u Partizan, sve je bilo dogovoreno, ali i stopirano, u dogovoru svih. Generalno, bilo je glupo da se gura ta priča preko neke mere, nisam ja bio ta klasa igrača i onda se napravilo to rešenje da odem na godinu u Vojvodinu, pa da se vratim u Partizan. Iskreno, to mi je bio i prelomni trenutak, pa sam možda i izgubio godinu, jer sam iz Evrokupa i ABA lige opet zaigrao KLS, u kojem je igrala Vojvodina. Nisam imao drugu opciju, hteo sam da pređem u Partizan - otkrio je gostujući u "Jao Mile" podkastu Čedomir Vitkovac.

Vitkovac je za Crvenu zvezdu igrao od 2003. do 2006. godine, dok je crno-beli dres nosio u dva navrata od 2007. do 2009. i 2015. do 2016. godine.

