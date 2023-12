UŽIVO! ŽALGIRIS - PARTIZAN: Crno-beli traže put do pobede u Zelenoj šumi

ŽALGIRIS - PARTIZAN 19.00

ŽALGIRIS - PARTIZAN Žalgirio Arena Sudije: Saša Pukl, Emilio Perez, Nik Van Den Brek ŽALGIRIS: Evans, Hejs, Giedraitis, Smits, Montvila, Birutis, Sumner, Butka, Dimša, Lavrinovičijus, Uljanovas. Trener: Kazis Maksvitis. PARTIZAN: Vukčević, Ledej, Avramović, Koprivica, Panter, Smailagić, Jaramaz, Naneli, Anđušić, Doužer, Ponjitka, Kaboklo. Trener: Željko Obradović.

Košarkaši Partizana od 19 časova u Kaunasu gostuju Žalgirisu u utakmici 14. kola Evrolige.

Put Kaunasa su krenuli Zek Ledej, Džejms Naneli i Ognjen Jaramaz, dok su u Beogradu ostali od ranije provređeni Uroš Trifunović, Aleksa Avramović i Frenk Kaminski.

Partizan je trenutno šesti sa učinkom 7-6, dok je Žalgiris 14. sa pet pobeda i osam poraza.

Trener Partizana Željko Obradović je izjavio:

"Svako naredno gostovanje će biti najteže. Žalgiris je tim koji igra izvanredno, imaju jasnu ideju kako i gde da napadaju i imaju ogromnu energiju, kako napadački tako i defanzivno. Sigurno je da nas očekuje veoma teška utakmica. Znamo da je tamo arena uvek ispunjena do poslednjeg mesta. Imaju veliku podršku i to je fenomenalan ambijent za igranje košarke", naglasio je Obradović.

Pi-Džej Doužer je pred duel sa Žalgirisom rekao:

"To je sledeća utakmica koju treba da pobedimo. Sledeća utakmica je uvek najvažnija. Moramo da se pripremimo i pobrinemo da posao bude obavljen na najbolji način. Svaki put je teško kada se tim nosi sa nekim povredama, ali nama su potrebne pobede i na to smo fokusirani. Radujemo se kada nam se saigrači vrate, ali do tada svi moramo da odradimo svoj deo posla", istakao je Doužer.

