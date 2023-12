"NEKI KOŠARKAŠI TO UČE NA TEŽI NAČIN" Meloun ZAGRMEO, pa Jokiću i ostalim igračima poslao jasnu poruku! Ovo MORAJU da shvate!

Košarkaši Denvera savladali su juče na gostovanju Toronto rezultatom 113:104, a najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je jubilarni 400. dabl-dabl u karijeri.

Nakon meča, trener Nagetsa Majk Meloun kazao je da se njegov tim polako vraća svom stilu košarke, a za igrače Denvera imao je vrlo jasnu poruku.

- Možda to nije bilo najbolje drugo poluvreme, ali sada smo na polovičnom učinku na strani. Naša odbrana je sada nekako efikasnija na gostovanjima. Polako se vraćamo našem stilu košarke. Ako ćete da igrate u našem timu, bolje je da očekujete pravu košarku, jer ako ste otvoreni, lopta će uvek naći put do vas. Neki od mladih momaka uče to na teži način - rekao je Meloun za NBA TV i potom dodao:

- Mislim da smo im stvarno otežali posao i terali ih da gube lopte. Na početku utakmice defanzivno smo bili sjajni. To nismo preneli u drugo poluvreme i otuda je utakmica bila interesantnija nego što je trebalo da bude. To je naš izazov, igrati jednako dobro 48 minuta na oba kraja terena, što je više moguće - zaključio je Meloun.

Jokić je jučerašnju utakmicu završio sa 31 poenom, 15 skokova i šest asistencija. Pratio ga je Kanađanin Džamal Marej koji je upisao 20 poena.

Kurir sport

Bonus video:

00:18 Nikola Jokić stigao na žurku