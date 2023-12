ZNAMO PROTIV KOGA ĆEMO IGRATI, NE I SA KIM ĆEMO IGRATI! Pešić odgovorio na pitanje o Parizu: Navijači su nekad ljuti na Jokića...

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je da je prerano da govori o tome sa kojim igračima će ići na Olimpijske igre u Parizu.

- Otprilike znamo protiv koga ćemo u Parizu da igramo, a sa kim ćemo mi da igramo, sa kojim igračima, to je naravno prerano. Ono što je tačno je da smo mi sada u ove dve godine, otkad sam ja selektor i trener reprezentacije, ipak uspostavili jedan sistem kad je u pitanju reprezentacija - rekao je Pešić za RTS.

Pešić je nagovestio da će mladi košarkaši zaigrati u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

- U reprezentaciji nikada nema takozvane smene generacija, ali ovo vreme koje je sada pred nama biće iskorišćeno da i neki mlađi igrači dobiju svoju šansu. Pred njima su sada u februaru kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2025. godine. Igramo kod kuće sa Finskom i u gostima sa Gruzijom i nakon toga praktično nemamo nikakav program - rekao je Pešić.

- Kao što znate, igra se klupko takmičenja i u Evropi i u NBA-u i onda dolaze pripreme, odnosno Olimpijske igre - dodao je on.

Pešić se ponovo osvrnuo na Nikolu Jokića, najboljeg košarkaša planete u trenutku koji je ranije otkazivao igranje za Srbiju.

foto: Kamaryt Michal / ČTK / Profimedia

Nedavno je Jokić izjavio da će upravo selektor Pešić biti prvi koji će znati da li će se pridružiti reprezentaciji u Parizu.

- Dobra je stvar da definitivno imamo ekipu i igrače koji ne samo što žele da igraju za reprezentaciju, to se nikada nije postavljalo. Iako naravno u medijima se uvek postavlja pitanje zašto ovaj igra, zašto ovaj ne igra, pa ponekad su i navijači ljuti i na Jokića i na neke druge igrače. Međutim, treba razumeti da je sve to dosta teško zbog takvog sistema takmičenja gde je mnogo utakmica, dolazi do povrede, dolazi do mentalnog zamora, ja bih rekao - zaključio je Pešić.

Kurir sport/RTS

