"AKO TRENER ŽELI DA UMREM NA TERENU, UMREĆU" Topić je ovom izjavom "ZAPALIO" Delije - au, kakve reči mladog plejmejkera!

Nikola Topić (18) vratio se u Crvenu zvezdu i jedva čeka da opet zaigra za nju, jer nije mogao da odbije poziv da se vrati u matični klub i u Evroligu!

"Dugo godina je moj san bio da igram za Zvezdu. Odrastao sam kao navijač ovog kluba. Mnogo će mi značiti da igram pred 20.000 navijača. Nisam mogao da kažem 'ne' igranju u Evroligi. Rizik je veliki, ali sam spreman", rekao je Topić u intervjuu za "ESPN".

Pre povratka na Mali Kalemegdan projektovan je za sam vrh predstojećeg NBA drafta, po nekim predviđanjima očekuje se da bude prvi pik. "Moj otac, agent Miško Ražnatović i ja smo svesni da to može da utiče na moje šanse na draftu, ako ne budem igrao dobro, ali sam spreman da se takmičim i da se borim."

foto: Oscar J Barroso / Shutterstock Editorial / Profimedia

Još nije razgovarao sa grčkim trenerom.

"Nisam sa trenerom Sferopulosom pričao o svojoj ulozi, šta bude tražio, to ću i da uradim. Ako želi da umrem na terenu, umreću. Šta god da je potrebno, daću svoj maksimum da to učinim."

Pojedinci ga porede po stilu sa Lukom Dončićem.

"Luka je sjajan igrač, rekao je da je u Evroligi teže poentirati nego u NBA. Ne znam da li se slažem sa njim, ali ću videti to u narednih šest meseci. On je jedan od igrača na koje sam se ugledao. Volim kako vodi Dalas, ali svi smo različiti. Ne mogu da dođem do tog nivoa, ali naravno da mi prija kada ljudi pronalaze sličnosti u našoj igri, jer je on jedan od najboljih igrača na svetu."

Kurir sport / Mondo

