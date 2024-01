ANĐUŠIĆ PRED DERBI: Odbrana, agresivnost i energija - to su osnovne stvari

Košarkaš Partizana Danilo Anđušić rekao je da se nada pobedi svoje ekipe u predstojećem evroligaškom derbiju protiv Crvene zvezde, ali je i dodao da očekuje drugačiju utakmicu od prethodne dve ove sezone.

"Očekuje nas veoma važna utakmica za nastavak takmičenja. Raduje nas jučerašnja partija i način na koji smo igrali (protiv Asvela) i verujem da ćemo spremni dočekati derbi. Naravno da je derbi uvek poseban meč za sve nas, sigurno da će biti još jedna dobra utakmica i nadamo se našoj pobedi", rekao je Anđušić novinarima u Beogradu.

Košarkaši Partizana će sutra kao gosti igrati u Beogradskoj areni protiv Crvene zvezde, u okviru 19. kola Evrolige.

"Biće ovo drugačiji derbi od prethodnih. Zvezda je drugačijem raspoloženju, dosta bolje igraju, izgledaju kompaktnije nego u prvom delu. Neće biti lako, pogotovo što igramo pred njihovim navijačima. Moramo da odigramo na maksimumu ako želimo da pobedimo", rekao je Anđušić.

On je naveo da pred ovaj derbi nema velikih tajni.

"Verujem da treba da odigramo kao i prethodne dve utakmice u prvom delu, bez obzira što su oni tada bili drugačiji tim i drugačije izgledali. Treba da odigramo na sličan način. Znamo njihove slabosti i to treba da iskoristimo. Odbrana, agresivnost i energija - to su osnovne stvari kako da dođemo do pobede, pogotovo u gostima", rekao je Anđušić.

Kapiten Partizana Kevin Panter je istakao da očekuje tešku utakmicu, ali i pobedu svog tima.

"Kada igram derbi, nebitno je ko je na tribinama. Prva stvar koja mi padne pamet kada se radi o derbiju je to da moramo verovati. Ne mogu to drugačije objasniti. Biće još mnogo derbija osim ovoga", rekao je Panter.

Crno-beli ovaj derbi dočekuju kao osmi na tabeli Evrolige sa deset pobeda i osam poraza, dok je Crvena zvezda trenutno na 15. poziciji sa skorom 7/11.

Utakmica je na programu sutra od 20.00.

