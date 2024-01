"MI IMAMO JEDAN ŽIVOT..." Reči Dejana Milojevića koje posle njegove smrti ODZVANJAJU i dele se na društvenim mrežama (VIDEO)

IN MEMORIAM

Srpski košarkaški trener Dejan Milojević preminuo je od posledica srčanog udara koji je doživeo sinoć.

Milojević je radio kao pomoćni trener Golden Stejta, a srčani udar je doživeo tokom timske večere u Solt Lejk Sitiju.

Na internetu je velikom brzinom počeo da se deli kratak snimak iz jedne emisije u kojoj je Milojević gostovao.

I to snimak u kome on kaže sledeće:

"Ja sam otišao u Valensiju. Prvo, volim da igram... (otišao sam ne zbog novca, već) da bih igrao više. Drugo, tamo je bio Vule Avdalović. Lepši život! Moja porodica je živela lepše. Mi smo živeli lepše, iako smo zaradili manje para. I karijera mi je bila verovatno... Mislim, kad odeš u CSKA, onda iz CSKA odeš ne znam ni ja gde (u neki od najvećih klubova na svetu), a ja iz Valensije odem u Galatasaraj. Ali, meni je i Galatasaraj bio super! Istanbul je divan grad. Ja sam opet birao da živim lepo. Ja sam sad u San Francisku isto, nisam... (osmeh, uz pomisli na neke od poznatijih američkih gradova poput Los Anđelesa, Njujorka). To možda... ne "možda", to ne treba tako ako gradite karijeru, ali mene to nije bilo briga. Mi imamo jedan život i treba da što viže uživamo u svim aspektima života. Ja sam ubeđen da ti nećeš raditi dobro posao ako nisi zadovoljan svojim životom van košarke", rekao je, između ostalog, Dejan Milojević.

(Kurir sport)