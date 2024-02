SUMANUTO PRAVILO NBA LIGE! Ovo je NADREALNO: Vodio ekipu tri utakmice, dve IZGUBIO, a izabran za trenera na OL-STARU! PA, CIRKUS!

Novi trener Milvoki Baksa, Dok Rivers, predvodiće sa klupe tim Istoka na predstojećem Ol-star meču u Indijanapolisu.

Ova vest, poptpuno opravdano, izazvala je brojne negativne reakcije ljubitelja košarke preko "bare", zbog činjenice da je Rivers ove sezone predvodio Bakse na svega tri utakmice.

Iskusni trener nedavno je preuzeo Milvoki, doživeo je odmah poraze od Denvera i Portlanda, a onda je njegov tim savladao Dalas na gostovanju i taj jedan jedini trijumf bio je dovoljan da dobije nezasluženo priznanje da predvodi tim na Ol-staru.

Naime, prema pravilima NBA lige, na Ol-star mečevima ekipe predvode treneri najboljih timova iz svake konferencije, međutim, isti trener ne može dve godine zaredom biti na klupi. Boston je najbolji tim Istoka, ali Džo Mazula zbog ovog pravila ne može biti ponovo trener, pa tu čast dobija strateg drugoplasirane ekipe, a to je trenutno Milvoki.

Rivers je preuzeo tim od Adrijana Grifina, koji je sa Baksima imao skor 30-13 pre nego što mu je uručen otkaz i da je pravde on bi trebalo da sedi na klupi u Indijanapolisu, a ne Rivers. Ali pravila su drugačija...

I sam Rivers priznao je da nije zaslužio ovu privilegiju i obećao je da će Ol-star prsten i novac koji bude dobio proslediti svom kolegi Grifinu.

"Adrijan će dobiti nešto novca sigurno. I prsten. To je jedna od čudnih stvari. Ovo zaista loše izgleda. Trebalo bi da postoji pravilo da neko drugi to radi, a ne ja. Mislim da ću poslati svoje pomoćnike i otići na odmor, predložiću to povereniku Adamu Silveru, mislim da će razumeti", rekao je Rivers.

