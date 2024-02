NBA SUPERSTAR JE DOBRO ZAPAMTIO ALEKSU AVRAMOVIĆA! Vasa Micić otkriva: Šaju je to ozbiljan TRN U OKU, stalno se šalimo na tu temu!

Srpski košarkaš i plejmejker Oklahome, Vasilije Micić, otkrio je da najbolji igrač Tandera Šaj Gildžus-Aleksander nije preboleo poraz od Srbije u polufinalu Mundobasketa u Manili.

U intervjuu koji je dao za "B92", Micić je, između ostalog, rekao da su njegovi saigrači iz Kanade, Gildžus-Aleksander i Lu Dort dobro zapamtili Srbiju i Aleksu Avramovića.

"Imam super odnos sa Šajem, stvarno, i Lu je super momak. Šaju je to ozbiljan trn u oku i stalno pravimo šalu na tu temu. On je čak juče rekao da jedva čeka da opet igra protiv Srbije i da bi on odigrao, kako je rekao, svoju najbolju utakmicu u životu. Tako da je definitivno zapamtio i Aleksu i celu reprezentaciju. Ali, mislim da je ta bronza za njih, za nacionalni tim, veliki uspeh jer su prvi put osvojili medalju. Ali kako ne, uticalo je to srebro i ta pobeda u polufinalu dosta i olakšalo meni ovde kad sam došao, u smislu nekog poštovanja od strane njih", otkrio je Vasa.

Podsetimo, jedan od najboljih košarkaša sveta zahvaljujući čudesnoj odbrani Alekse Avramovića bio je potpuno neprimetan na meču protiv Srbije, posebno u prvom poluvremenu. Uporni Aleksa izludeo je zvezdu Tandera na tom meču, a njegova ukradena lopta posle koje je usledilo lagano polaganje je jedan od poteza koji su obeležili veličanstven uspeh naše reprezentacije u Manili.

Kurir sport/B92

