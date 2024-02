IMA 13 GODINA, VISOK JE 208 CENTIMETARA, ALI MU NIKO NE VERUJE ZA GODIŠTE! Barselona ima NESTVARNOG klinca, dobar je kao Dončić!

Tokom vikenda širom Evrope igrali su se nacionalni kupovi, a to je ujedno bila prilika da se održe takmičenja i u mlađim kategorijama. Tako je u Španiji do titule u Mini Kupu, takmičenju igrača do 14 godina, pobedila Barselona, iako je u poslednjoj deceniji apsolutno dominirao Real Madrid sa devet titula. Razlog zbog kog se to promenilo je vunderkind Barselone i verovatno najtalentovaniji igrač "nove generacije" - Mohamed Dabone koji je apsolutno dominirao.

Dabone već neko vreme privlači pažnju jer potpuno "odskače" od svojih vršnjaka, tako da sada sa samo 13 godina ima 208 centimetara i očekivano je da će još da raste. Ali, nisu samo njegove fizičke karakteristike impresivne, zaista ima i košarkaško znanje koje ga odvaja od konkurencije.

Tako je u pobedi svoje Barselone protiv Real Madrida (89:78) zabeležio 22 poena, 26 skokova, pet ukradenih lopti i šest blokada, pa nije iznenađenje što je na kraju proglašen za MVP-a. U proseku, ovaj tinejdžer iz Burkine Faso je postizao 18,3 poena, 13,5 skokova i 4,5 blokada po meču. Vredi istaći i da je Dabone bio mlađi od svoje konkurencije, iako mu mnogi "ne veruju" da je zaista rođen 2011. godine pošto izgleda mnogo zrelije.

Pogledajte njegove najbolje poteze sa turnira na kome je nekada dominirao i Luka Dončić, ali je bio i godinu dana stariji kada je 2013. godine postao MVP Mini Kupa sa Real Madridom.

Inače, finale španskog Mini Kupa igralo se pred skoro 5.000 gledalaca u Malagi, zbog čega je Miško Ražnatović "pecnuo" navijače u Srbiji koji su potpuno ignorisali turnir mlađih kategorija u Nišu za vreme Kupa Radivoja Koraća.

U tom finalu pobedila je Mega protiv Crvene zvezde.

