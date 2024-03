ANĐUŠIĆ O PODRŠCI ŽELJKU OBRADOVIĆU: Malo je falilo da i mi zapevamo sa navijačima!

Košarkaš Partizana Danilo Anđušić izneo je svoje utiske nakon velikog trijumfa crno-belih protiv Efesa 100:90 u 27. kolu Evrolige.

"Jako bitna pobeda, značilo nam je jako ova pobeda. Pogotovo jer je ujednačena borba za playoff i playin, svaka utakmica do kraja je najbitnija u sezoni. Jako mi je drago da smo pokazali sjajnu igru i moram da izdvojim Aleksu koji je odigrao sjajno. Verujem da smo svi dali dobar doprinos i da smo timskom igrom i u napadu i odbrani došli do zaslužene pobede", rekao je Anđušić za "Sport klub".

Iskusni as zahvalio se navijačima na sjajnoj podršci.

"Hvala navijačima koji su došli u ovolikom broju posle svega što se dešavalo i priredili su još jednom sjajnu atmosferu. Pokazali smo da smo drugčiji od drugih i da smo najbolji i značilo nam je i bilo nam je lakše da igramo sa ovom podrškom", kaže Danilo.

Porokomentarisao je i gromoglasno skandiranje navijača Željku Obradoviću pre početka utakmice.

"Neverovatno je bilo, pogotovo na početku, dugo su pevali, malo je falilo da mi zapevamo sa navijačima na zagrevanju. To pokazuje da vole klub bez obzira na rezultate i na nama je da im to vratimo borbom. Biće pobeda i poraza, ali mi treba da se borimo za ovaj grb za koji igramo i to je ono što će ceniti sigurno", ističe Anđušić.

Kurir sport/Basketballsphere/J.M.

