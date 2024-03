UJAK JE BIO DUŠA OD ČOVEKA DOK NE CUGNE! Kad popije BEŽALO SE PO ULICI! Miličić o teškom detinjstvu: Trpiš BATINE za mir u kući!

Legendarni srpski košarkaš, Darko Miličić, gostovao je u podkastu "Jao Mile" kod Mileta Ilića i tom prilikom dotakao se brojnih zanimljivih tema.

Jedna od njih bila je i veoma teško detinjstvo i odrastanje.

- Sećam se svega... Mislim donekle... Bila beda, sirotinja, borba bila... Veternik podstanari, Futog podstanari... Onda smo se skućili gore u Ledincima. To je plac od pokojnog majčinog ujaka. To je plac koji smo donekle dobili, ali kad ja kažem da smo mi to dobili majka mi kaže nismo mi to sine dobili, mi smo to odradili. Ja sam u nadnice išao, kuruze skidao ručno, lokalnim Sremcima smo brali vinograde, sve smo mi to radili - rekao je Miličić, pa se dotakao i svog ujaka:

- Ujak je bio duša od čoveka dok malo ne cugne, znaš. On je bio duša od čoveka, dosta nam je pomagao kad je bilo teško to se ja sećam kad sam bio mlad. Ali kad popije bilo je situacija raznih, bežalo se po ulici, svašta je bilo. Ja prvo polugodište prvog razreda odličan, drugo dobar. Šta ćeš, ćutiš, ne smeš da kažeš ništa... On kad dođe, kad grune na vrata kaže šta radiš majku ti, dolazi ovamo da pomogneš. Šta ću, ja ćutim. Uvek sam gledao da napravim balans da ne dođe do nekog sukoba. Tako da trpiš malo batine za "dobar" (uspeh u školi), ali bitno da je mir u kući.

Zatim je u dahu nastavio

- To je čovek koji nam je pomogao, ali smo prošli mnogo mukotrpnih situacija sa njim. Dan danas svi vole pitu sa krompirom, a meni je mučna. Ja kažem Zori (prim. aut. majka Darka Miličića), što pitu s krompirom svi vole, a ja kad je vidim... Kaže pa ti si odrastao na piti od krompira. Ujak je uvek bio "na dozi", a ujna polupismena, više nepismena, ona ode kupi mačkama salame, ja na piti od krompira. Ja virim, ona mačkama reže salamu... Dolazi Zora sa posla, ja joj kažem mama, što bih ja voleo da sam mačka. Kaže što sine mačka? Pa gledam svako jutro ujna reže salamu ovim mačkama, ja samo krompirušu derem! Bilo je to bolno, a u drugu ruku pozitivno, bili smo skladna porodica, borili se. Ćale bio policajac, radio još dva, tri posla, majka radila isto. Borili su se, skućili su se u međuvremenu...Sećam se tu kuću su gradili, sestra i ja smo spavali po nekim šatorčićima, ono zmije, gušteri, mi spavamo, šta ćeš...Što kaže majka uzme deset onih šnicli, ja na šniclu majka kaže ostavi to, to je za majstore. Ti uzmi pitu! Hoćemo li dići više tu kuću da i ja malo pojedem šniclu - otkrio je Darko Miličić.

