"ZAMISLI KAD IGRAM DA NABODEM NEKOGA" Miličić otkrio zbog čega nije želeo da dođe u Zvezdu - njegov odgovor će mnoge nasmejati!

Proslavljeni srpski košarkaš Darko Miličić otkrio je zbog čega nije želeo da se iz NBA lige vrati u Crvenu zvezdu, iako su ga već tada mnogi videli u crveno-belom dresu.

Darko je gostovao u podkastu "Jao Mile" i tom prilikom objasnio zbog čega nije došao na Mali Kalemegdan, već je odlučio da završi karijeru.

- Ja sam bio u ozbiljnoj svađi sa košarkom. Jeste me srce povuklo, ali sam bio sam sa sobom u totalnom haosu. To je stadijum karijere gde sam izgledao pogubljen, nisam znao na koji koš napadam. Kad ceo život varaš, to dođe na naplatu. Ne znam koliko je koš udaljen od mene. Glumiš mangupa, varaš, pa po ušima - kazao je Miličić i dodao:

- Kad je došla priča oko Zvezde, bilo je kasno. Nisam bio spreman da dođem u klub koji volim u takvom stanju. Da li sam mogao da se vratim uz pomoć atmosfere, ne znam. Ali nisam bio spreman da rizikujem i kvarim ljubav prema Zvezdi i odnos sa ljudima jer sam neozbiljan. Nije to više taj Darko, ta košarka. Kamena s ramena. Pitanje je i kako bi me to ludilo povuklo. Znam kakav sam na tribinama i kako me radi, zamisli kad igram da nabodem nekog, uletim na tribine i vičem "idemo." Bolje ovako.

Kurir sport