BRAT SE VEROVATNO BAŠ NADUVAO! UŽIVAJ U ŽIVOTU, ČOVEČE! Miličić brutalno odgovorio Amerikancu: Gde me nađe sada KAD SAM NAJJAČI!

Bivši srpski košarkaš, Darko Miličić, oglasio se zbog reči koje je o njemu izgovorio Karmelo Entoni.

Podsetimo, nekadašnja NBA zvezda je u podkastu kod još jednog takvog Amerikanca, Dvejna Vejda, pričao o Miličiću koji je bio drugi pik na draftu 2002. godine.

Ispred Miličića je bio je samo Lebron Džejms. Entoni je izabran treći po redu, a Vejd peti.

foto: Profimedia

Karmelo Entoni je otkrio kako je praktično proganjao Srbina.

Darko je odgovorio na te reči.

- Gde me nađe sada, kad sam najjači, ha-ha. Brat Karmelo se verovatno baš naduvao, dosadno mu je, ne znam. On je završio karijeru, koliko znam, gde me se baš sad setio. Uživaj u životu, čoveče. Poručio bih mu da se opusti, pusti neku lepu muziku i uživa. Zaista nisam čuo da me je ikada tražio - rekao je Miličić za Republiku.

Kurir sport/Republika

Bonus video:

00:16 Darko Miličić uživa na plaži