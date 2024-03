MOŽDA BIH I PROIGRAO U NBA DA ME ĆALE NIJE VODIO DA GLEDAM MOTORKE! Hit priča Miličića: Brale moj, on sedi i samo škrguće zubima!

Bivši košarkaš Darko Miličić ispričao je urnebesne anegdote koje je doživeo sa ocem tokom boravka u NBA.

Miličić je 2003. godine bio izabran kao drugi pik na NBA draftu od strane Detroit Pistonsa. Predviđali su mu blistavu NBA karijeru, ali nažalost talentovani Srbin nije iskoristio veliki potencija.

Osvojio je prsten sa Pistonsima 2004. godine, nastupao za Orlando, Memfis, Minesotu, Boston, ali nije ostvario karijeru adekvatnu svom nestvarnom talentu.

U popularnom podkastu "Jao Mile" ispričao jednu zanimljivu priču iz Pistonsa kada je njegov otac Milorad razgovarao sa čuvenim Džoom Dumarsom. "Pita me da li tata priča engleski, objasnim da ne priča. Ovaj priča 20 minuta, ja prevodim Mićko kaže 'okej'. Šta bre okej, brate? Šta čoveku da odgovorim? Kao on sve njega razume, samo ne zna da mu odgovori. Nikad nije hteo da prizna da ne zna engleski", rekao je Miličić.

Usledila je još jedna smehotresna priča.

"Možda bih proigrao da me ćale nije vukao u 'Home depot' svaki drugi dan da gleda motorke. Brale moj, on dođe, dosadno mu, sedi škrguće zubima i viče: 'Šta vi radite u ovoj Americi, ovo je ovde propast! Ovo je dosada'. Ćale brate, šta treba? 'Vodi me u "Home depot" da vidim tamo šta ima'. Onda gledamo motorke, brale moj, po tri-četiri sata. Umesto da odmaram, ja šetam tamo sa njim", sa osmehom je ispričao Darko.

Kurir sport/J.M./Mondo

01:14 NESTVARAN PODATAK! Scene iz Arene PREPLAVILE INTERNET - Partizanu i Grobarima pošlo za rukom ONO što nije ni NBA klubovima