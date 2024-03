VOLEO BIH DA VIDIM PARTIZAN NA FAJNAL-FORU EVROLIGE: Bogdan Bogdanović pričao ono što svaki Grobar želi da čuje!

Bogdan Bogdanović, košarkaš Atlante, raduje se što se Partizan vratio u Evroligu i nada se što boljem rezultatu crno-belih ove sezone.

foto: AP John Bazemore

Bek NBA ligaša iz Džordžije Bogdan Bogdanović bio je gost Evroliginog medija tima, a pored Partizana govorio je o turskom Fenerbahčeu.

- Volim to što se Partizan vratio u Evroligu. Mislim da je Evroligi to potrebno, košarci je to potrebno. To je jedinstveno mesto za igranje košarke, taj ambijent i sve to tamo... To možete da zaključite i po momcima koji su igrali tamo, kada odu njihovi komentari su sve što treba da znate o tom mestu. Sve najbolje o tome - rekao je Bogdan Bogdanović.

.@LeaderOfHorde spoke with us and talked about how special it is to see @PartizanBC in the league and if they can make Final Four and how Šarūnas Jasikevičius is doing at @FBBasketbol Tune into the full interview now 🎥 #EveryGameMatters pic.twitter.com/6qbK8bXpKO — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 12, 2024

Govorio je srpski košarkaš o promeni trenera u Fenerbahčeu, gde je Dimitrisa Itudisa zamenio Šarunas Jasikevičijus.

- Svaki put kada mi je tokom karijere dolazio novi trener u klub, to je uvek bilo pozitivno za tim jer tu uvek ima reakcije igrača. Mislim da je Šaras iskusan, ovo je njegov drugi tim u Evroligi, on definitivno drugačije vodi ekipu. Volim način na koji on trenira, kako igraju... Mislim da mogu da igraju brže, mnogo brže, ali on će to dostići.

Govorio je i o šansama Partizana i Fenerbahčea da se domognu fajnal-fora.

- Partizan mora malo da podigne nivo igre ako želi da igra na fajnal-foru. Sada su deseti, ili se bore za deseto mesto, ali zaista želim to da vidim. Propustio sam nekoliko utakmica jer sam imao treninge ovde, ali kad god mogu da gledam Partizan ili Fenerbahče, to su moje omiljeni mečevi - zaključio je Bogdanović.

