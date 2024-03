RAD, RAD I SAMO RAD! Marina Maljković imala jasnu poruku posle žreba za Olimpijske igre

Selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković izjavila je posle žreba za grupu na Olimpijskim igrama da bez obzira ko je protivnik pristup uvek mora da bude rad i samo rad.

"Ko god da je sa nama u grupi, moj pristup je isti - rad, rad i samo rad. Treće Olimpijske igre za redom su dokaz da je taj metod ispravan. Igračice se menjaju, ali je metod isti. Naša ekipa je jako mlada i nova, a takmičenje je izuzetno teškoSamo naivni mogu misliti da se na OI igrama neće pojaviti najbolji sportisti ovog sveta", izjavila je Maljković, a preneo KSS.

Srbija će igrati u Grupi C sa Španijom, Kinom i Portorikom, odlučeno je večeras žrebom u švajcarskom gradu Mi.

"Ovo će biti najteže takmičenje po mišljenju mnogih stručnjaka, kada je ženski košarkaški turnir u pitanju i to me raduje. Raduje me zbog ženske košarke, zbog ženskog sporta, tako da uprkos mladosti koju imamo, uz ogroman rad ovog leta, trudićemo se da sakrijemo sve naše mane i da spremne odemo na to najteže svetsko takmičenje", dodala je ona.

