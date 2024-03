EKSKLUZIVNO ZA KURIR! Ostoja Mijailović otkrio da li će Partizan PRODUŽITI UGOVOR sa Željkom Obradovićem!

Puno buke diglo se posle poteza Željka Obradovića pred meč u kom je Partizan savladao Baskoniju (87:83) i kada je trener crno-belih na tabli simulirao potpisivanje novog ugovora.

Spekulisalo se da li je on stavio paraf na isti, da li to tek treba da se desi i da li će se desiti, a sada je stigao odgovor i to prvog čoveka Partizana Ostoje Mijailovića.

- KK Partizan je ponosan na sinoćnu pobedu, koja nas motiviše da budemo još bolji u narednim utakmicama u svim takmičenjima. Za to nam je, pre svega, potreban odličan tim. Stoga smo odlučni da nastavimo saradanju sa našim trenerom, Željkom Obradovićem. Ugovor je u finalnoj fazi i biće potpisan čim se obe strane usaglase oko još nekoliko pojedinosti - počeo je priču Mijailović, pa dodao:

foto: Starsport

- Znamo da su naši navijači, kao i kompletna javnost veoma zainteresovani za ovu temu, ali verujemo da se ovakvi dogovori donose u miru, bez ikakvih pritisaka, a u skladu sa ciljevima naše crno-bele porodice. Došli su do mene i neki, moram tako reći, prizemni komentari u vezi sa tim da li meni neko naređuje da produžim ili ne produžim ugovor sa trenerom. Takve stvari više govore o onima koji ih izgovaraju i ne želim sebi da dozvolim da ih komentarišem. Za sedam godina u Klubu u kojem sam odluke uvek donosio u interesu Partizana, niko se nikada u donošenje istih nije mešao, osim članova Uprave i menadžmenta sa kojima je prirodno da se konsultujem. O tome kako smo radili do sada, govore i naši rezultati. Nekada dosadno zvuči, ali zbog onih koji lako zaboravljaju, moram još jednom da podsetim se gde je Klub bio 2017. godine a gde je danas - istakao je Ostoja Mijailović.

Kurir sport / Predrag Gajić

