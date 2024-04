SRBIN UNIŠTIO KRALJA! Spektakularna partija Nikole Jokića, Denver poveo u seriji! LEBRON I DRUŽINA NISU ZNALI ŠTA IH JE SNAŠLO!

Košarkaši Denver Nagetsa poveli su sa 1:0 četvrtfinalnoj seriji Zapada, pošto su na svom terenu savladali Los Anđeles Lejkerse rezultatom 114:103.

Bio je to deveti vezani trijumf Denvera protiv ekipe iz LA.

Najzaslužniji za pobedu domaćeg tima bio je maestralni srpski košarkaš Nikola Jokić. Lebron i družina nisu imali rešenje za momka iz Sombora na ovom meču. Nikola Jokić je bio nezaustavljiv! Upisao je impresivan dabl-dabl učinak - ubacio je 32 poena, zabeležio 12 skokova i sedam asistencija. Imao je šut iz igre 15/23 (1/3 za tri poena), a zabeležio je i čak četiri zakucavanja, što nismo imali priliku često da gledamo.

Imali su Nagetsi 15 poena prednosti i delovalo je da je meč rešen, ali nisu se predavali Lebron i družina. Sredinom poslednje deonice smanjili su na -6, zahvaljujući odličnom Dejvisu, ali onda je na scenu ponovo stupio fenomenalni Nikola Jokić. Najpre je ubacio loptu u koš nakon skoka u napadu i prekinuo seriju, a već u narednom usledila je trojka i Denver je ponovo stigao do +10 na pet minuta pre kraja meča. Do kraja meča Nagetsi su uspeli da sačuvaju prednost i zasluženo stignu do prednosti u seriji.

Nikola je imao i lepu podršku saigrača na ovom meču. Džamal Marej ubacio je 22 poena, Majkl Porter Džunior dodao je 19, a sjajnu partiju prikazao je i Gordon koji je uz 12 poena upisao 11 skokova i sedam asistencija.

S druge strane bilistao je iskusni tandem Dejvis - Lebron. Sjajni centar bio je najefikasniji u poraženom timu sa 32 poena i 14 skokova, dok je Lebron Džejms meč završio sa 27 poena, šest skokova i osam asistencija.

Denver sada vodi u plej-of seriji sa 1:0, a naredni meč u "Bol Areni" na programu je u noći između ponedeljka i utorka od 04.00 po našem vremenu.

Kurir sport/J.M.

00:24 Nikola Jokić pred meč protiv Klipersa