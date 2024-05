IGRALI SMO PREKO NAŠIH GRANICA! Srbin odveo Olimpijakos na F4 Evrolige, pa oduševljeno govorio: Došao sam zbog ovoga!

Srpski centar, Nikola Milutinov, oduševljen je nakon plasmana na Fajnal-for turnir Evrolige.

Olimpijakos je pobedio Barselonu kao gost rezultatom 63:59 u petoj, odlučujućoj utakmici četvrtfinala, a Milutinov je meč završio sa 10 poena i 10 skokova i bio najkorisniji pojedinac na utakmici sa indeskom korisnosti 26.

"Bilo nam je potrebno malo napora u ofanzivi i otkrili smo to u poslednjih pet minuta kada smo pogodili neke važne šuteve koji su nam doneli pobedu na kojoj smo naporno radili cele sezone. Veoma smo srećni što smo usrećili organizaciju i sve ljude koji su bili uz nas u ovom procesu. Bila je to teška serija sa usponima i padovima. Moramo da čestitamo Barseloni, veoma su kvalitetan tim, igrali su dobro cele sezone. Morali smo da igramo iznad naših granica da bismo ih pobedili i uspeli smo. Hajde da se sada odmorimo i nadamo se najboljem na Fajnal-foru", rekao je on.

foto: Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Srpski centar se vratio u Olimpijakos pred početak sezone.

"Jedan od razloga zašto sam došao je da igram na Fajnal-foru, ali postoje i drugi snovi. Sjajno je biti na Fajnal-foru, ostvariti ciljeve posle onoga što smo prošli sa povredama u sezoni. Gurali smo jedni druge. da budemo bolji i posle izgubljene utakmice 3 i načina na koji smo izgubili, pronašli smo motivaciju".

Imao je reprezentativac Srbije probleme sa povredom.

"Teška vremena za mene posle povrede. Imao sam porodicu, prijatelje pored sebe. Olimpijakos me je kao organizacija podržavao, saigrači, treneri, predsednici su mi slali poruke i čekali da se vratim".

Nada se uspehu na završnom turniru.

"Svaki Fajnal-for daje 25% šanse svakom timu, sve se može desiti. Kad odete tamo, videćemo kome će biti bolji dan".

