KAKO JE LEGENDARNI SRBIN OD KUKOČA NAPRAVIO ZVER Hrvati mu ZABRANILI da trenira sa srpskim trenerom, usledila je genijalna PREVARA

Tužna vest u subotu je pogodila Srbiju ali i sve ljubitelje jugoslovenske košarke, pošto je u 79. godini života preminuo veliki Milivoje Karalejić - jedan od rodonačelnika kondicione pripreme sportista.

Jedini trener uz Svetislava Pešića koji ima osvojene sve medalje i trofeje od kadeta do seniora na Evropskim i Svetskim prvenstvima.

Kroz njegove treninge prošla je plejada vrhunskih igrača Jugoslavije počev od Delibašića, Radovanovića, Ćosića, Kićanovića, preko Divca, Kukoča, Rađe, Ilića, Đorđevića, Pecarskog, pa do Bodiroge, Jarića, Rakočevića, Stojakovića, Gurovića…

foto: KSS

Jedna zanimljiva anegdota o saradnji sa legendarnim hrvatskim asom Tonijem Kukočem i dan danas se prepričava.

Legendarni Karaleja bio je desna ruka Svetislava Pešića na kultnom prvenstvu sveta za igrače do 19 godina u italijanskom Bormiju. Okupila se selekcija Jugoslavie u nikad jačem sastavu, tu su bili VladeDivac, Nebojša Ilić, Miroslav Pecarski, Teoman Alibegović, Saša Đorđević, Slaviša Koprivica, ali i Dino Rađa i Toni Kukoč. Naravno favoriti za zlato su bili Amerikanci sa Gerijem Pejtonom, Lerijem Džonsonom i Stivenom Tompsonom, ali uz fantastičnog Kukoča naš tim je uspeo da dođe do zlata. A Kukoća je na ovom turniru spremio upravo profesor Karalejić i to "na prevaru"!

"Ja sam napravio radne stanice i svi rade od jedne do druge, samo Kukoč ne radi. Pitam ga ja o čemu se radi. Kaže on meni: 'Šjor Profesor, meni su naredili iz kluba da ne radim sa tegovima jer još rastem'. Ja mu kažem videću ja sa tvojim trenerom, pa ćemo se dogovoriti. Tada je trener bio tamo Slavko Trninić. Naravno da mi nije ni palo na pament da zovem Slavka Trninića, nego sam Kukoču rekao da sam se čuo sa trenerom i da je sve u redu i da može da radi Kad je on krenuo, kad je video da mu se muskulatura zateže, tonizira, nije posle ispuštao tegove iz ruku. Trenirao je redovno", rekao je jednom prilikom Karalejić.

Pripreme za Bormio odrađene su u Pirotu na Staroj planini i brojni reprezentativci su se sa mukom prisećali čuvenih 250 stepenika koje je Karalejić zahtevao da se istrče svaki dan. A upravo su partije protiv Amerikanaca ubedile Čikago da tada golobradog Kukoča uzmu na draftu 1990. godine.

Trenerska karijera Milivoja Karalejića: Klubovi: – KK Crvena Zvezda (2008-2009). – KK „Dinamo” Moskva, Rusija (2007-2008). – KK „Đirona“ Španija (2006-2007). – KK „Lotomatika” Rim, Italija (2005-2006). – KK „Barselona” (2002-2004) — prvak Evrope, dva puta prvak Španije i Kup Kralja Španije. – KK Partizan (1999) — Kup Jugoslavije. – KK „ALBA” Berlin (1993-1999) — pet titula prvaka Nemačke, 4 Kupa Nemačke i Kup Radivoja Koraća 1995. – KK „Bosna” Sarajevo (1983-1990). -Reprezentacija: – Košarkaška reprezentacija Jugoslavije, prvak Evrope (Istanbul 2001). – Košarkaška reprezentacija Jugoslavije prvak Sveta (Indianapolis 2002). Dobitnik Nagrade za doprinos i razvoj košarke u Srbiji (2023).

Kurir sport/Mondo

