UŽIVO: CRVENA ZVEZDA - FMP! "Igra mačke i miša" u Pioniru!

CRVENA ZVEZDA - FMP 35:17

Tok meča:

Druga četvrtina:

13. minut - Crveno-beli lako rešavaju sve situacije, čitav tim je razigran, a Miloš Teodosić je u seriji dobrih poteza. 35:17

12. minut - Magija Miloša Teodosića, asistencija kroz noge protivnika i laka egzekucija. Jovan Novak odgovara. 31:17

11. minut - Subotić otvara drugu četvrtinu lakim poenima iz kontre. 27:15. Odgovara Miloš Teodosić. 29:15

Prva četvrtina:

10. minut - Upisuje se i Luka Mitrović posle divne asistencije Nedovića. 27:13. Kraj prve deonice

9. minut - Votson je fauliran i ide na liniju penala, promašuje oba. Nakon što nije bio precizan sa slobodnih bacanja, jeste iz reketa Votson. 23:13. Nedović fauliran i stoprocentan sa penala. 25:13

8. minut - Poeni Bojana Subotića uz faul Tompkinsa. Kapiten FMP-a promašuje dodatno bacanje. 21:11. Fauliran je Tompkins koji je imao dva slobodna bacanja. Amerikanac siguran oba puta. 23:11

7. minut - Bolomboj udara monstruoznu blokadu, a onda je Lazić fauliran u kontri i ima dva slobodna bacanja. Promašuje oba.

6. minut - Poeni Bolomboja iz reketa. 21:6. Simović odgovara trojkom. 21:9

5. minut - Davidovac poentira iz kontre, pa onda i Lazarević na isti način. 16:4. Odgovara Kuzmić zakucavanjem. 16:6. Jago pogađa novu trojku. 19:6

4. minut - Bolomboj pogađa trojku, rafalna paljba crveno-belih. 12:4

3. minut - Nova trojka za Zvezdu, Jago precizan,. Tajm-aut FMP. 9:4.

2. minut - Poeni Stefanovića iz reketa. 6:4

1. minut - Počela je utakmica u Pioniru. Prvi napad za Zvezdu. Jago poentira uz faul Robertsa. Brazilac je precizan i sa linije penala. 3:0. Kuzmić odgovara iz reketa. 3:2. Trojka Nemanje Nedovića. 6:2

Pre meča:

Jubilej za kapitena Zvezde Branka Lazića koji igra 800. meč u crveno-belom dresu.

Košarkaši Crvene zvezde i FMP-a od 20 sati i 30 minuta igraju prvi meč polufinala Košarkaške lige Srbije.

Ovo će biti prvi meč polufinalne serije košarkaške lige Srbije koja se igra na dve dobijene utakmice.

Crvena zvezda ovaj meč dočekuje u odličnom raspoloženju nakon osvajanja ABA lige ubediljivim trijumfom 3-0 u finalnoj seriji protiv Partizana.

Koliki je Zvezda favorit govore i kladionice, a na ovaj duel ne postoji kvota!

Termin odigravanja je čudan, kao i sve kada je KLS u pitanju, jer se preklapa sa polufinalnim duelom Evrolige između Reala i Olimpijakosa.

Saša Nikitović pred prvi meč:

- Ostaje da se vidi u kom ćemo biti sastavu u odnosu na probleme, ali je sigurno da ćemo se boriti maksimalno u želji da opravdamo prvo mesto do kog smo zasluženo došli u plej-inu. Mi smo početni cilj ispunili, a to je da zauzemo to četvrto mesto u plej-ofu Superlige. Sve preko toga je veliki uspeh, a kada bismo uspeli da izborimo treću utakmicu to bi bilo fenomenalno - rekao je trener FMP-a