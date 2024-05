TRENER REALA BESAN NA SUDIJE: Iznenađen sam kriterijumom suđenja! Ne želim da se bunim, ALI...

Košarkaši Real Madrida nisu uspeli da odbrane titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu Evrolige poraženi od ekipe Panatinaikosa rezultatom 90:85.

Nakon meča trener kraljevskog kluba Ćuz Mateo izneo je svoje utiske.

"Čestitke Panatinaikosu, zaslužili su da pobede zbog vrlo dobrog drugog poluvremena. Bilo je ovo finale veoma teške sezone tokom koje smo odradili odličan posao. U prvom poluvremenu smo shvatili šta moramo da uradimo i to smo uradili, ali oni imaju vrlo dobre igrače. Podigli su odbranu i počeli da igraju mnogo jače, a mi smo počeli da gubimo energiju, šutirali smo previše spolja… Večeras ćemo plakati, ali ćemo već sutra ustati. Borićemo se do kraja. To je duh koji želim od svog tima. U sportu ponekad dobijete, ponekad izgubite i sada je pravi trenutak da pokažemo karakter Real Madrida, da čestitamo rivalu i nastavimo da koračamo napred", poručio je Mateo.

Trener Madriđana nije bio zadovoljan suđenjem na finalnoj utakmici.

"Iznenađen sam kriterijumom suđenja. Tačno je da su naši centri brzo ušli u problem sa faulovima. To nam se nije dešavalo tokom sezone, uglavnom su moji igrači imali dva faula do poluvremena. Bilo je nekih frustracija, Poarje je dobio tehničku, ali to su stvari koje se dešavaju na utakmicama. Želite da sačuvate centre od faula, ne želim da se bunim, ali svako očekuje ujednačen kriterijum, makar kada se koriste ruke u odbrani", rekao je Mateo.

Kurir sport/J.M.

