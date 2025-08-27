Slušaj vest

Čekanju je došao kraj - Eurobasket 2025 počinje ove srede 27. avgusta, a košarkaši Srbije će na startu igrati protiv totalnog autsajdera Estonije (20.15, RTS 1, Arena sport Premium 1).

Četa Svetislava Pešića veliki je favorit, kako na ovom meču, tako i na kompletnom šampionatu, te mnogi od "orlova" očekuju medalju. I to onu najsjajniju - zlatnu!

Srbija će ka evropskom tronu krenuti iz Rige gde će biti u grupi sa pomentuom Estonijom, ali i Češkom, Turskom, Portugalom i domaćinom Estonijom.

Raspored i sastav Srbije

Prvi meč "orlovi" igraju u sredu od 20.15 protiv Estonije, a zatim će protivnici biti Portugal (29. avgust, 20.15), Letonija (30. avgust, 17.00), Češka (1. septembar, 20.15) i Turska (3. septembar, 20.15).

Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov i Tristan Vukčević.

Inače, sa šireg spisak otpali su otpali sledeći košarkaši: Nikola Topić, Balša Koprivica i Dejan Davidovac.

Nakon objavljivanja spiska, selektor Svetislav Pešić je rekao:

1/6 Vidi galeriju Svetislav Pešić na turniru u Nemačkoj Foto: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

„Uvek na kraju pripremnog perioda dolazi ono što za trenera nije lako. Trener je tu da donosi odluke i preuzme odgovornost za ekipu. Ovoga puta je stvarno bilo teško doneti odluku kojih 12 putuje na Evropsko prvenstvo. Oni koji ne idu, a želeli su da idu, oni su prihvatili da je tim iznad svih nas tako da sam zbog toga, pre svega, ponosan na njih, na trojicu koja ne idu, a to su Topić, Koprivica i Davidovac. Uvek kažem, trening je važan jer da nije, ne bismo toliko trenirali, ali je još važnije trenirati međuljudske odnose i mi to radimo svakodnevno. To je kvalitet koji nam uvek može pomoći i ovoga puta i na Evropskom prvenstvu.

Skoro savršen pripremni period

Sedam pobeda, ogroman broj različitih rešenja u napadu, čvrsta odbrana (kada zategnemo), sjajna atmosfera i pečat na proceni: ubedljivo smo najbolji u Evropi. Na papiru, ali i terenu.

"Orlovi" su do sada porazili Bosnu i Hercegovinu, Poljsku, Grčku, Kipar, Češku, Nemačku i Sloveniju. Rezultat na tim mečevima nije bilo bitan, koliko je bilo važno da se uigramo i vidimo gde imamo prostora da budemo bolji.

U 20 "stavki" smo sjajni, a u jednoj imamo dosta prostora za napredak. I generalno je to nešto što nas muči. Reč je o branjenju šuta za tri poena rivala.

1/7 Vidi galeriju Srbija - Nemačka Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, Begum Unal

Svi dobro pamtimo Italiju na prethodnom Eurobasketu, ali i lud meč protiv Australije na Olimpijskim igrama. Rival nas je "zatrpao" trojkama, jednom smo imali odgovor na to, drugi put ne.

Pripremni period i mečevi na turniru u Nemačkoj, kao i pobeda protiv Slovenije ponovo pozivaju na oprez. Nije sporan momenat da Srbija može svakog da ubaci 100 poena, ali ako nam zaškripi u napadu, potrebno je naći rešenje za šuterske ekipe koje nemilice "ispaljuju hice" sa svih pozicija.

Već broj faulova, specijalci u defanzivi nad glavnim protivničkim šuterima, niža i brža petorka... To su neki od potencijalnih odgovora na pitanje kako sprečiti rivala da ima visok procenat šuta.

Sve ostalo u igri? Jako, jako dobro. Energija, ideja, želja - uz naravno ogroman kvalitet. Delujemo izuzetno moćno i sigurno da je protivnicima pakleno teško skautirati Srbiju. Prosto - ne zna se odakle preti veća opasnost.

Najveće rivale Nemce smo pobedili na njihovom terenu. To je važno da se svima pošalje "poruka" ko će da se pita na Eurobasketu i da imaju opravdan strah od meča protiv moćnih Jokića, Bogdanovića, Jovića i ostale družine.

1/9 Vidi galeriju Nikola Jokić - pripremni mečevi za Eurobasket Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, Begum Unal, Eibner-Pressefoto/G. Santemiz / imago sportfotodienst / Profimedia

Gde gledati Eurobasket 2025

Mečeve Eurobasketa 2025 prenosiće dve televizije. Direktne prenose obezbedili su Radio televizija Srbije, kao i Arena sport, a mečevi Srbije biće na prvom programu RTS, kao i Premium 1 kanalu Arene sport.

Raspored prenosa ostalih mečeva možete videti OVDE (RTS) i OVDE (Arena sport).

Kvote - Srbija apsolutni favorit

I prema kladionicama, košarkaška reprezentacija Srbije apsolutni je favorit na predstojećem Eurobasketu.

1/59 Vidi galeriju Srbija - Slovenija, košarka Foto: Petar Aleksić

Kvota na to da će četa Svetislava Pešića stići do medalje iznosi 2,55, dok je drugi favorit Nemačka daleko iza "orlova" sa kvotom 8,50.

Zatim slede Francuska (10.00), Grčka (13.00), Španija (17.00), Letonija (22.00)...

Najveći autsajderi su Kipar i Island i na njih je kvota 501!

Kalkulacije - put do finala

Košarkaška reprezentacija Srbije ima najveće moguće ambicije na Evropskom prvenstvu. Sve zanima put "orlova" do završnice? On je težak, ali utisak je da se u svakoj fazi takmičenja samo mi pitamo.

Donekle se i zna kako bi izgledao potencijalni put Srbije na Eurobasketu na pohodu do zlatne medalje, ako naravno sve protekne kako treba.

"Orlovi" će svoju prvu utakmicu igrati protiv selekcije Estonije, gde važe za favorite. Zatim slede mečevi protiv preostalih timova iz grupe A - Portugala, Letonije, Češke i Turske.

Naravno, bronzani košarkaši sa Olimpijskih igara u Parizu važe za apsolutnog favorita za pol-poziciju u grupi. Ako se to zaista ostvari, Srbiju u osmini finala očekuje okršaj protiv četvrtoplasirane ekipe iz B grupe, u kojoj se nalaze Nemačka, Litvanija, Finska, Crna Gora i Švedska.

1/4 Vidi galeriju Bogdan protiv Nemaca u finalu Mundobasketa u Manili Foto: SportsPressJP / AFLO / Profimedia, Nicholas Muller / Zuma Press / Profimedia

Pretpostavka je da će prve dve pozicije u grupi zauzeti Nemačka ili Litvanija, dok su Velika Britanija i Švedska autsajderi, tako da je najrealnije da naša reprezentacija igra protiv Finske ili Crne Gore.

Prva mina je već u četvrtfinalu, gde su mogući rival Slovenija, Italija, Španija, Grčka... Drugoplasirani iz grupe D, a to će verovatno biti Izrael ili Slovenija, kao i trećeplasirani iz grupe C, a tu očekujemo Grčku, Italiju ili Španiju. Čini se - tu nas čeka prvo veliko "finale" u Rigi.

U polufinalu možemo da dočekamo možda i Litvance, a tu su nam opet i potencijalno stari dužnici Italijani. Naravno, ako se rezultati poklope. Dok bi u drugom delu žreba bio okršaj - Nemačke i Francuske.

POTENCIJALNI PUT DO FINALA

Osmina finala: Srbija - Crna Gora

Četvrtfinale: Srbija - Slovenija/Grčka

Polufinale: Srbija - Litvanija

Finale: Srbija - Nemačka

A 14. septembra svi želimo da gledamo samo jedno - Srbiju u finalu! Rival? Verujemo da to nije toliko ni bitno moćnom timu Svetislava Pešića.

Pešić grmeo na konferenciji pred početak

Svetislav Pešić je zajedno sa kapitenom naše reprezentacije Bogdanom Bogdanovićem izneo svoja očekivanja. Selektor je bio ljut na euforiju koju "prave" novinari...

- Radilo se jako i treniralo, sada je važno biti skoncetrisan na utakmice. Igramo svaki drugi dan, a igraćemo i dan za dan protiv Letonije i Portugalije. Moramo da ostanemo zdravi, jer kada smo zdravi, naš talenat možemo da pretvorimo u kvalitet. Vi treba da znate, vi palite narod po Srbiji, ali morate znati da igramo u najjačoj grupi i moramo da pokažemo respekt prema svima. Turska je ozbiljan kadnidat za medalju. Očekujem da vi prensete stručnjacima tamo u Srbiji da mi nismo najbolji na svetu i da se svi smirite i bez paljenja. Navijači imaju prava na euforiju, ali vi ostali da spustite očekivanja - jasan je Pešić.

Prethodno se obratio Novaku Đokoviću i navijačima u Srbiji:

- Mi Novaku na US Openu želimo da pre svega bude srećan. U ime cele ekipe želimo mu sve najbolje, a za ostalo neka se on sam pobrine - kaže Pešić.

Obratio se i navijačima u Srbiji:

- Znamo da nosimo veliku odgovornost. Navijači u Srbiji očekuju da svaki put pobedimo. Mi radimo u tišini i želimo da ih odbradujemo. Ne pričamo o rezultatima, već o procesu i želimo da budemo iz dana u dan sve bolji. Očekujemo i podršku naših navijača ovde - rekao je Pešić, a istim rečima se i Bogdanović obratio našim navijačima.

Prisetio se Pešić i meča protiv Estonije iz 2001. godine:

- Kao što i svi znaju, u sredu počinje Evropsko prvenstvo. Igraćemo sa Estonijom i ništa manje, ništa više. Davno je to bilo. Sada pričamo o nečemu drugom u sadašnjosti. Znamo da je košarka u Estoniji popularna, da imaju dobrih igrača širom Evrope. Ne znam, kao što je Bogdan rekao, kako drugi treneri razmišljaju o Eurobasketu. Mi imamo prema svakom timu koji učestvuje u Rigi veliki respekt. Nije bitno ko je na drugoj strani, uložićemo napor i reprezentovaćemo srpsku košarku svaki dan na pravi način. Veliki respekt za sve sa druge strane, Estonija je jedan tim koji će sutra igrati sa motivacijom, posebnom motivacijom protiv nas i moraćemo minimum na nivou na kojem će i oni biti, da bismo kontrolisali sve od početka do kraja - ističe Pešić.

Sa druge strane svoja očekivanja izneo je i Bogdan Bogdanović:

- Na Eurobasketu se spremate za timsku košarku, mi takvu košarku igramo, prva je utakmica. Naravno, biće teška ta prva utakmica i daćemo što je više respekta moguće Estoncima.

- Videćemo na kraju, ali fokusirani smo na sledeću utakmicu. To smo naučili. Najvažnije je da smo fokusirani na sledećeg rivala i rezultati će o svemu govoriti - ističe Bogdanović.

Najplaćeniji igrači - Jokić na vrhu liste

Reprezentativac Srbije i trostruki MVP NBA lige, Nikola Jokić, najplaćeniji je košarkaš koji će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.

Ugledni košarkaški portal "BasketNews" objavio je listu na kojoj se nalazi 15 košarkaša sa Eurobasketa koji će naredne sezone imati najveće plate i Jokić je na prvom mestu sa platom od 55.2 miliona dolara.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Srbija - Češka Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Odmah iza Somborca je superstar Baksa i reprezentativac Grčke Janis Adetokumbo, koji će naredne sezone inkasirati 54.1 milion, a treće mesto pripalo je zvezdi Finske Lauri Markanenu - 46.4 miliona.

Zanimljivo, Luka Dončić nalazi se iza Markanena sa 46 miliona, a u top 5 je i Nemac Franc Vagner sa 38.7 miliona.

Mnogi su se zapitali zašto Dončić zarađuje manje od Markanena. Razlog je taj što njegova trenutna plata dolazi iz ugovora sa Dalasom, koji je potpisao 2022. godine.

Šesto mesto je Alperen Šengun, a zatim slede Kristaps Porzingis, Nikola Vučević, Jusuf Nurkić i Santi Aldama.

Na listi se nalazi i kapiten Srbije Bogdan Bogdanović, koji zauzima 11. poziciju sa platom od 16 miliona dolara, a ispod njega su Deni Avdija, Denis Šruder, Zakari Risaše i Aleks Sar.

Dakle, tri reprezentacije - Srbija, Nemačka i Francuska imaju po dva igrača na ovoj listi.

Ostali domaćini

Pored Letonije, domaćini predstojećeg Eurobasketa biće još i Kipar (Limasol), Finska (Tampere) i Poljska (Katovice).

Grupa A igraće se u Rigi (Letonija), Grupa B u Tampereu (Finska), Grupa C u Limasolu (Kipar) i Grupa D u Katovicama (Poljska).

Muke izveštača Kurira pri dolasku

Naš specijalni izveštač koji će pratiti Eurobasket iz Rige, prošao je kroz epske muke na putu ka Letoniji. Ovo je njegova priča:

Ljudi, pa mi kao da pokušavamo da dođemo na Sejšele, reče Stefan dok provodimo 14. sat na evropskim aerodromima.

Beograd – 03.00, krećem na aerodrom s ciljem da dođem do Rige (uz presedanje u Minhenu).

Let je u 06.00, ali zbog velikog broja letova sa „Nikole Tesle“ više nego poželjno doći ranije. Ogromna gužva, u 04.55 pada sistem i narednih 15-20 minuta nema nikakvih informacija o “izlazu” za let. Nastaje panika na sve strane, ali srećom, tehnologija je proradila, pa su svi stigli na vreme do svog “gejta”. Zbog svega toga očekujem da će malo da kasni let za Minhen, što me već baca sumnju da neću da stignem na let iz Minhena za Rigu. Razmak između dva leta je sat i 40 minuta.

Brzo sam otklonio sve sumnje. Avion u koji smo se ukrcali je tehnički neispravan i naredne četiri sata provodim u “čeličnoj ptici” na zemlji.

Ok, bezbednost na prvom mestu, tu nema neke polemike. Naravno, konekcija za Rigu je izgubljena, ali gajim nadu da će imati mesta u avionu koju poleće u 19.30 iz Minhena. Polećemo, posle ogromnog kašnjenja i stižem u Minhen u 11.15.

To na scenu stupaju “genijalici”. Nova ruta do Eurobasketa vodi preko Stokholma i Frankfurta?! Blago rečeno samo u neverici.

- Da li imate mesta na večerašnjem letu Mihnen – Riga, ljubazno pitam predstavnike nemačke nacionalne aviokompanije.

- Da – dobijam kratak i jasan odgovor.

- U redu, ako možete da me prebacite na taj let, ponovo im se obraćam ljubaznim glasom.

Lepa reč gvozdena vrata otvara. Svuda osim u Nemačkoj. Dobijam bording kartu: za Frankfurt!

Avion poleće za 15 minuta, pa nemam vremena za bilo kakvu polemiku. A, posebno jer sam pre toga 15 minuta vodio “bitku” da me ne pošalju prvo za Stokholm jer su mi već izvadili kartu za predstonicu Švedske.

Ništa, idem u Frankfurt. Tamo me čeka nova genijalna ideja. Let za Rigu u kasnim večernjim satima, uz čekanje od gotovo sedam sati u Frankfurtu i dolazak u prestonicu Letonije oko ponoći. Javljam ako se desi i to čudo i posle gotovo 24 sata uspem da dođem u grad domaćina grupe i završne faze Eurobasketa.

Za kompletno ovo maltretiranje (njihovom krivcom je sve izazvano) nemačka aviokompanija je odlučila da mi na aerodromu u Frankfurtu ponudi – ništa. Pa, da li je moguće da posle svega na šalteru ove avio kompanije dobijam odgovor “žao mi je”.

Beograd – Riga automobilom 1.924 kilometara, procenjeno vreme vožnje 20 sati i 32 minuta. U slučaju da Nemci odluče da me “puste” da odem na Eurobasket biće mi potrebno minimum 21 sat…

Ko sve propušta Eurobasket?

Najviše otkaza čini se da je pretrpela reprezentacija Francuske.

Trikolori su po imenima najviše oštećeni, jer ako se pogleda samo startna petorka koja je bila na poslednjim Olimpijskim igrama u Parizu, tu je samo Geršon Jabusele.

Foto: Ann-Dee Lamour/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

U ekipi zbog povrede, tačnije oporavka nema prve zvezde Viktora Vembanjame. Sem centra San Antonija u timu neće biti ni Rudija Gobera. Evan Furnije je ovo leto iskoristio da se dobro odmori, dok Matijas Lesor i dalje se nije najbolje oporavio od povrede kolena iz prošle sezone.

U timu Nemačke neće biti Morica Vagnera, ali možemo reći da je veći hendikep neigranje novog igrača Real Madrida, Dejvida Kramera.

Litvanija je ostala bez Domantasa Sabonisa, koji je i pre objavljivanja spiska saopštio da ga nećemo gledati u dresu reprezentacija, ali zato je pravo iznenađenje izostanak Matasa Buzelisa, kojem je premijer Litvanije lično došao da uruči pasoš u Čikagu.

Foto: Ricardo ARDUENGO / AFP / Profimedia

Međutim ovaj košarkaš, kao da ne ceni do kraja ovaj gest litvanske države te ga nećemo gledati u timu Rimasa Kurtinaitisa.

Bosna i Hercegovina je u poslednjim momentima ostala bez Džanan Muse, a Češka u toku priprema je morala da se pomiri sa činjenicom da u timu neće biti Tomaša Satoranskog, dok Jan Veseli nije ni bio u priči za ovaj Eurobasket.

Prava bitka vodila oko Džoša Niba i Vlatka Čančara, kojima Olimpija Milano nije dala dozvolu da se priključe nacionalnom timu Slovenije. Zbog toga Nibu preti i oduzimanje državljanstva.

Italija se svim snagama borila da Donte DiVićenco dobije pasoš te zemlje i kada su u tome uspeli, usledio je i pozitivan odgovor samog košarkaša.

Ipak u poslednjem trenutku košarkaš Minesote je saopštio da neće igrati za Azure na Evrobasketu.

Na svu sreću Srbija je kompletna i prvi je favorit za osvajanje zlatne medalje na Evropskom prvenstvu.

Grupe i raspored svih mečeva na Eurobasketu

Grupa A

Riga, Letonija

Srbija

Češka

Turska

Estonija

Portugal

Letonija

1. kolo 27. avgust

13.45 Češka - Portugal

17.00 Letonija - Turska

20.15 Srbija - Estonija

2. kolo 29. avgust

13.45 Turska - Češka

17.00 Estonija - Letonija

20.15 Srbija - Portugal

3. kolo 30. avgust

13.45 Češka - Estonija

17.00 Letonija - Srbija

20.15 Portugal - Turska

4. kolo 1. septembar

13.45 Estonija - Portugal

17.00 Češka - Letonija

20.15 Srbija - Češka

5. kolo 3. septembar

13.45 Estonija - Turska

17.00 Portugal - Letonija

20.15 Turska - Srbija

Grupa B

Tampere, Finska

Nemačka

V. Britanija

Litvanija

Crna Gora

Finska

Švedska



27. avgust 1. kolo

12.30 V. Britanija - Litvanija

15.30 Crna Gora - Nemačka

19.30 Finska - Švedska

29. avgust 2. kolo

12.30 Nemačka - Švedska

15.30 Crna Gora - Litvanija

19.30 Finska - V. Britanija

30. avgust 3. kolo

12.30 Litvanija - Švedska

15.30 V. Britanija - Crna Gora

19.30 Nemačka - Finska

1. septembar 4. kolo

12.30 Švedska - Crna Gora

15.30 Litvanija - Finska

19.30 V. Britanija - Nemačka

3. septembar 5. kolo

12.30 Crna Gora - V. Britanija

15.30 Litvanija - Švedska

19.30 Finska - Nemačka



Grupa C

Limasol, Kipar

Gruzija

Španija

Kipar

Italija

Grčka

BiH



28. avgust 1. kolo

14.00 Gruzija - Španija

17.15 Kipar - Italija

20.30 Grčka - BiH

30. avgust 2. kolo

14.00 Italija - Gruzija

17.15 Kipar - Grčka

20.30 Španija - BiH

31. avgust 3. kolo

14.00 Gruzija - Grčka

17.15 Italija - BiH

20.30 Španija - Kipar

2. septembar 4. kolo

14.00 BiH - Kipar

17.15 Grčka - Španija

20.30 Gruzija - Italija

3. septembar 5. kolo

14.00 BiH - Gruzija

17.15 Italija - Španija

20.30 Kipar - Grčka

Grupa D

Katovice, Poljska

Belgija

Holandija

Slovenija

Francuska

Izrael

Island



28. avgust 1. kolo

14.00 Izrael - Island

17.00 Belgija - Holandija

20.30 Slovenija - Francuska

30. avgust 2. kolo

14.00 Island - Belgija

17.00 Francuska - Holandija

20.30 Slovenija - Izrael

31. avgust 3. kolo

14.00 Slovenija - Belgija

17.00 Izrael - Holandija

20.30 Francuska - Island

2. septembar 4. kolo

14.00 Holandija - Slovenija

17.00 Island - Izrael

20.30 Belgija - Francuska

3. septembar 5. kolo

14.00 Holandija - Island

17.00 Francuska - Izrael

20.30 Belgija - Slovenija

.........................................................

Osmina finala

utakmica 61

6. septembar Riga

B2

A3

Osmina finala

utakmica 63

6. septembar Riga

A1

B4

Osmina finala

utakmica 65

6. septembar Riga

B1

A4

Osmina finala

utakmica 67

6. septembar Riga

A2

B3

Osmina finala

utakmica 62

7. septembar Riga

C1

D1

Osmina finala

utakmica 64

7. septembar Riga

D2

C3

Osmina finala

utakmica 66

7. septembar Riga

C2

D3

Osmina finala

utakmica 68

7. septembar Riga

D1

C4

..................................

Četvrtfinale

utakmica 69

9. septembar Riga

P61

P62

Četvrtfinale

utakmica 70

10. septembar Riga

P63

P64

Četvrtfinale

utakmica 71

9. septembar Riga

P65

P66

Četvrtfinale

utakmica 72

10. septembar Riga

P67

P68

.......................................

Polufinale

utakmica 73

12. septembar Riga 17.00

P69

P70

Polufinale

utakmica 74

12. septembar Riga 21.00

P71

P72

....................................

Meč za 3. mesto

utakmica 75

14. septembar Riga 17.00

I73

I74

Finale

utakmica 76

14. septembar Riga 21.00

P73

P74

BONUS VIDEO: