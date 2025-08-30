EUROBASKET, 4. DAN: Derbi dana na otvaranju! Litvanci ili Nemci - pitanje je sad!
Uzbuđenja na Eurobasketu 2025 se nastavljaju.
U subotu 30. avgusta na teren će sve reprezentacije, a najuzbudljivija dešavanja možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Uživajte...
Prvi meč - derbi dana
Od 12.30 na teren će reprezentacije Litvanije i Nemačke. Ko će slaviti u derbiju današnjeg programa?
Srbija apsolutni favorit
Nurkić prozvao "orlove"
Šta se dešava sa Bogdanom?
Pešić otkazao trening
Raspored utakmica
Raspored mečeva za subotu, 30. avgust, je sledeći:
Grupa A:
13.45 Češka - Estonija
20.15 Turska - Portugal
Grupa B:
12.30 Litvanija - Nemačka
15.30 Velika Britanija - Švedska
19.30 Crna Gora - Finska
Grupa C:
14.00 Italija - Gruzija
17.15 Kipar - Grčka
20.30 Španija - Bosna i Hercegovina
Grupa D:
14.00 Island - Belgija
17.00 Francuska - Slovenija
20.30 Poljska - Izrael