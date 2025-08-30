Svi događaji
12:13

Prvi meč - derbi dana

Od 12.30 na teren će reprezentacije Litvanije i Nemačke. Ko će slaviti u derbiju današnjeg programa?

10:49

Hit snimak

Navijačica Estonije pala je u trans zbog Srba. Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Ne propustiteEuroBasket 2025PRELEPA ESTONKA PALA U TRANS KADA JE VIDELA ŠTA RADE SRPSKI NAVIJAČI: Odgovorila je na njihovo skandiranje, uzela je zastavu... (VIDEO)
Navijači Srbije i navijači Estonije na Eurobasketu 2025

10:48

Srbija apsolutni favorit

Košarkaši Srbije apsolutni su favoriti u meču protiv Letonije. Pogledajte i kvote za ovu utakmicu:

Ne propustiteEuroBasket 2025"ORLOVI" SU APSOLUTNI FAVORITI PROTIV DOMAĆINA U RIGI! Kladionice objavile kvote za meč Srbije i Letonije: Očekuje se dominacija čete Svetislava Pešića!
Nikola Jović, Eurobasket 2025, Srbija - Estonija

10:48

Nurkić prozvao "orlove"

Jusuf Nurkić imao je izjavu o reprezentaciji Srbije koja je odjeknula Evropom. Evo šta je rekao:

Ne propustiteEuroBasket 2025OSVEDOČENI SRBOMRZAC BAŠ NE VOLI JOKIĆA I DRUŠTVO! Izjava Jusufa Nurkića odjeknula Evropom: Da li je moguće da je ovo izgovorio?!
Jusuf Nurkić

10:47

Šta se dešava sa Bogdanom?

I dalje se čekaju informacije o stanji povrede Bogdana Bogdanovića. Dok ne stignu zvanične informacije, pročitajte ono što do sada znamo:

Ne propustiteEuroBasket 2025SRBIJA U PANICI! Evo šta je povredio Bogdan Bogdanović - loše vesti iz Rige!
profimedia-0897298854.jpg
EuroBasket 2025NAJNOVIJI DETALJI OKO POVREDE BOGDANA BOGDANOVIĆA: Snimanje, velika opasnost, ali i ovaj važan faktor koji sve ohrabruje!
Bogdan Bogdanović protiv Portugala u dresu Srbije
EuroBasket 2025POZNATI DOKTOR SE OGLASIO ZBOG BOGDANA BOGDANOVIĆA! Sve je objasnio i otkrio šta čeka kapitena Srbije - jedna stvar može da raduje!
Bogdan Bogdanović

10:46

Pešić otkazao trening

Posle veoma nervoznog meča protiv Portugala, selektor Svetislav Pešić otkazao je jutarnji trening pred meč sa Letonijom. Više informacija na sledećem linku:

Ne propustiteEuroBasket 2025SELEKTOR PEŠIĆ OTKAZAO TRENING! Posle haosa na meču sa Portugalom odlučio se za ovaj potez! Evo i zbog čega!
Svetislav Pešić, Eurobasket 2025

10:34

Raspored utakmica

Raspored mečeva za subotu, 30. avgust, je sledeći:

Grupa A:

13.45 Češka - Estonija

17.00 Srbija - Letonija

20.15 Turska - Portugal

Grupa B:

12.30 Litvanija - Nemačka

15.30 Velika Britanija - Švedska

19.30 Crna Gora - Finska

Grupa C:

14.00 Italija - Gruzija

17.15 Kipar - Grčka

20.30 Španija - Bosna i Hercegovina

Grupa D:

14.00 Island - Belgija

17.00 Francuska - Slovenija

20.30 Poljska - Izrael