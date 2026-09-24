CRVENA ZVEZDA - ŽALGIRIS: Gosti u seriji, crveno-beli već u problemu!
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Žalgiris na otvaranju nove sezone Evrolige.
Utakmica se igra u "Beogradskoj Areni" sa početkom u 20 časova.
7. minut - 14:21
Trojka Sterlinga Brauna za dvocifrrenu prednost Žalgirisa. Navaro prinuđen da zatraži tajm-aut.
Batler trojkom prekida seriju gostiju od 0:11.
6. minut - 11:18
Žalgiris vezuje četiri poena nakon tajm-auta, Tubelis i Blažević su poentirali.
5. minut - 11:14
Valančiunas sjajan u reketu, postiže njegov već šesti poen.
Vreme je za prvi tehnički tajm - aut.
4. minut - 11:12
Karter postiže prvu trojku za Zvezdu na meču. Izjednačen početak utakmice.
Tubelis zakucava nakon lepe akcije Žalgirisa.
1. minut - 4:3
Zvezda kreće u petorci Džons, Karter, Nvora, Odželej, Motli.
Kris Džons postiže prve poene na meču. Edvards uzvraća trojkom, a potom još jednom Džons sa distance.
Zvezdin kop prazan zbog kazne
Zbog kazne iz prethodne sezone Zvezdin kop će biti prazan za ovaj meč, pa će Delije biti smeštene na nivou 400.