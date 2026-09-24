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20:20

9. minut - 17:26

Valenčiunas pogađa uz faul i prekida mini seriju Zvezde.

20:15

8. minut - 17:23

Izundu poentira uz faul, crveno-beli hvataju priključak.

20:12

7. minut - 14:21

Trojka Sterlinga Brauna za dvocifrrenu prednost Žalgirisa. Navaro prinuđen da zatraži tajm-aut.

Batler trojkom prekida seriju gostiju od 0:11.

20:11

6. minut - 11:18

Žalgiris vezuje četiri poena nakon tajm-auta, Tubelis i Blažević su poentirali.

20:06

5. minut - 11:14

Valančiunas sjajan u reketu,  postiže njegov već šesti poen.

Vreme je za prvi tehnički tajm - aut.

20:05

4. minut - 11:12

Karter postiže prvu trojku za Zvezdu na meču. Izjednačen početak utakmice.

Tubelis zakucava nakon lepe akcije Žalgirisa.

20:04

3. minut - 8:7

Raspoloženi Kris Džons, postigao je sve poene za Zvezdu za sada.

20:03

2. minut - 4:5

Valančiunas dominantan u reketu.

19:58

1. minut - 4:3

Zvezda kreće u petorci Džons, Karter, Nvora, Odželej, Motli.

Kris Džons postiže prve poene na meču. Edvards uzvraća trojkom, a potom još jednom Džons sa distance.

19:36

Zvezdin kop prazan zbog kazne

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Foto: Kurir

 Zbog kazne iz prethodne sezone Zvezdin kop će biti prazan za ovaj meč, pa će Delije biti smeštene na nivou 400.

16:35

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