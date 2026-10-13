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Filip Petrušev našao se u nezavidnoj situaciji u Dubaiju, pošto je dolazak Ćavija Paskvala promenio njegov status u ekipi. Srpski košarkaš za sada ne dobija minutažu kakvu bi želeo, ali istovremeno nema naznaka da će mu biti dozvoljeno da promeni sredinu.

Za njegove usluge navodno je zainteresovana Crvena zvezda, dok se Partizan pominjao uglavnom na društvenim mrežama. Upravo zbog toga je Srđan Radojević u podkastu "Point Guts" dobio pitanje kome bi Petrušev više odgovarao - crno-belima ili crveno-belima.

1/5 Vidi galeriju Filip Petrušev Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

Radojević smatra da bi Partizan u ovom trenutku možda imao više koristi od srpskog košarkaša, ali ističe da, prema njegovim informacijama, Petrušev neće napustiti Dubai.

- Mislim za Partizan. Po onome što ja imam informacije, mislim da on neće napuštati Dubai. Definitivno Partizanu treba igrač koji može da im pomogne i na četiri i na pet, koji će da donese lou-post i šut i sve to. Znači, pričamo samo o igračkom profilu. Ne pričamo ni o čemu ovom drugom, ni o repovima, znači, pričamo strogo o igračkim kvalitetima. Taj profil igrača možda više u ovom trenutku treba Partizanu. Iako ne znači da ne treba Zvezdi. Ali možda više Partizanu na ovo što ima. Koliko ja znam, mislim da se tu ništa neće menjati - poručio je Radojević.

Partizanu je potreban i igrač na spoljnim pozicijama, a jedno od imena koje se pojavilo u razgovoru bio je Rodrig Buboa. Jedan od gledalaca pitao je Radojevića da li bi francuski bek bio dobro rešenje za ekipu iz Humske.

Iako o Buboi ima pozitivno mišljenje, Radojević smatra da on ne bi rešio ono što je crno-belima trenutno najpotrebnije.

- Mislim sve najbolje o Buboi, ali mislim da u ovom trenutku suštinski ne menja ono što je Partizanova potreba. Partizanu treba neko ko može da napravi prednost, da iskreira poene i za sebe i za druge. A Buboa je opet neki igrač koji više iz nekog protoka, kada ostane sam, koji će da odigra dobru odbranu. U osnovi Buboa je neki parnjak Tompsonu - objasnio je Radojević.

Tako je u prvi plan ponovo došla tema pojačanja Partizana, koji, prema Radojevićevom mišljenju, mora da pronađe igrača sposobnog da individualnim kvalitetom stvara prednost i olakša posao saigračima. Kada je reč o Petruševu, njegov status u Dubaiju za sada ostaje nepromenjen, pa eventualni povratak u Beograd zavisi od daljeg razvoja situacije u klubu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

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