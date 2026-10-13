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Trebalo je vremena da Ibon Navaro pohvata konce u Crvenoj zvezdi, donese određene zaključke i prilagodi se novoj sredini. Španski stručnjak stigao je u Beograd sa jasnim idejama, ali je već u ranoj fazi sezone postalo očigledno da će morati da napravi određene kompromise i prilagodi se ekipi koju ima na raspolaganju.

O tome je govorio i poznati košarkaški komentator Darko Plavšić u podkastu "4×10", gde se osvrnuo na Navarov početak na klupi crveno-belih, njegov pristup igračima i promene koje su bile neophodne kako bi ekipa počela da funkcioniše na željeni način.

1/8 Vidi galeriju Ibon Navaro na klupi Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Plavšić smatra da Navaro još nije dostigao status elitnog evropskog trenera, ali ističe da poseduje kvalitete koji su ga doveli u Crvenu zvezdu.

- Ibon Navaro nije još dosegao do statusa elitnog evropskog trenera. Pokazao je tokom svoje karijere da poseduje kvalitete koji su ga doveli u Crvenu zvezdu, ali tek se pojavio na evroligaškom nebu, da tako kažem. On je došao sa jednom idejom, ovo nije ta ideja, sada koju gledamo. Međutim, odlika trenera, kao što je i on sam rekao, nisam ja bitan, bitni su igrači, on je tu da igračima pomogne. To je u modernoj Evroligi jako dobar pristup - rekao je Plavšić.

Prilagođavanje nije bilo jednostavno, posebno zbog velikog broja igrača koji imaju drugačije ambicije i očekivanja, a od kojih se traži da se podrede kolektivu. Plavšić je istakao da je bilo vidljivo nezadovoljstvo pojedinih košarkaša nakon uvodnih poraza, ali i da je Navaro pokušavao da pronađe pravi način da dopre do svojih igrača.

- Mnogo je tu igrača koji nisu maštali kao 12-godišnjaci da će igrati Evroligu. Maštali su da će igrati NBA. Ti moraš iz tih ljudi, moraš nekako da dopreš do njih, da oni žele da igraju za tebe. To je možda i najvažnija stvar. Videlo se posle nekih utakmica nezadovoljstvo na licima pojedinih igrača koji bi trebalo da budu među najvažnijima. Videlo se da Ibon Navaro i to prepoznaje, pa da im u skladu sa tim daje malo više prostora na nekim narednim utakmicama. To balansiranje nije nimalo lako, ali je jasno da se i u klubu mnogo i pričalo sa Ibonom Navarom, da su mu se neke stvari malo i objašnjavale - zaključio je Plavšić.

Iz svega navedenog jasno je da je Navaro morao da pronađe ravnotežu između sopstvenih zamisli i karakteristika ekipe koju predvodi. U Evroligi, gde je konkurencija izuzetno jaka, a pritisak rezultata veliki, sposobnost prilagođavanja i pronalaženja zajedničkog jezika sa igračima može da bude jednako važna kao i sama košarkaška ideja.

Crvena zvezda je u sezonu ušla sa velikim ambicijama, a Navaro će u nastavku takmičenja imati zadatak da dodatno unapredi igru tima, pronađe prave uloge za najvažnije pojedince i izgradi prepoznatljiv sistem koji može da donese kontinuitet dobrih rezultata.

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