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Panatinaikos želi da pojača centarsku liniju, a među imenima koja se dovode u vezu sa atinskim klubom nalaze se Filip Petrušev i Adem Bona.

Kako prenosi grčki "Sport Dog", Petrušev bi mogao da bude opcija ukoliko mu Dubai dozvoli da napusti klub. Ipak, prema navodima grčkih medija, male su šanse da Željko Obradović bude zainteresovan za srpskog košarkaša:

1/5 Vidi galeriju Filip Petrušev Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

- Čak i ukoliko srpski košarkaš dobije dozvolu da napusti sadašnji klub, smatra se da su izuzetno male šanse da će Željko Obradović želeti da ga angažuje. Prvi razlog je to što Petrušev prvenstveno igra na poziciji između krilnog centra i centra, a ne kao klasična petica. To otvara određena pitanja kada je reč o funkcionisanju odbrane u reketu. Drugi razlog je, kako se navodi u košarkaškim krugovima, to što iskusni trener ne želi igrača takvog karaktera u svlačionici Panatinaikosa.

Kao razlozi navode se činjenica da Petrušev nije klasičan centar, ali i navodna zabrinutost zbog njegovog karaktera i uklapanja u svlačionicu.

1/9 Vidi galeriju Željko Obradović Foto: Starsport

Zbog toga bi Panatinaikos mogao da se okrene Ademu Boni, centru Filadelfija seventisiksersa. U Atini se, prema istim izvorima, nadaju da bi mladi košarkaš mogao da postane slobodan igrač i tako otvori vrata dolasku u Grčku.

U međuvremenu, pojavila se i priča da je za Filipa Petruševa zainteresovana Crvena zvezda, koja bi mogla da pokuša da vrati srpskog košarkaša u svoje redove. Ipak, za sada nema zvanične potvrde da su crveno-beli konkretno krenuli po njegov potpis.

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