Slušaj vest

Panatinaikos želi da pojača centarsku liniju, a među imenima koja se dovode u vezu sa atinskim klubom nalaze se Filip Petrušev i Adem Bona.

Kako prenosi grčki "Sport Dog", Petrušev bi mogao da bude opcija ukoliko mu Dubai dozvoli da napusti klub. Ipak, prema navodima grčkih medija, male su šanse da Željko Obradović bude zainteresovan za srpskog košarkaša:

Filip Petrušev Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

- Čak i ukoliko srpski košarkaš dobije dozvolu da napusti sadašnji klub, smatra se da su izuzetno male šanse da će Željko Obradović želeti da ga angažuje. Prvi razlog je to što Petrušev prvenstveno igra na poziciji između krilnog centra i centra, a ne kao klasična petica. To otvara određena pitanja kada je reč o funkcionisanju odbrane u reketu. Drugi razlog je, kako se navodi u košarkaškim krugovima, to što iskusni trener ne želi igrača takvog karaktera u svlačionici Panatinaikosa.

Kao razlozi navode se činjenica da Petrušev nije klasičan centar, ali i navodna zabrinutost zbog njegovog karaktera i uklapanja u svlačionicu.

Željko Obradović Foto: Starsport

Zbog toga bi Panatinaikos mogao da se okrene Ademu Boni, centru Filadelfija seventisiksersa. U Atini se, prema istim izvorima, nadaju da bi mladi košarkaš mogao da postane slobodan igrač i tako otvori vrata dolasku u Grčku.

U međuvremenu, pojavila se i priča da je za Filipa Petruševa zainteresovana Crvena zvezda, koja bi mogla da pokuša da vrati srpskog košarkaša u svoje redove. Ipak, za sada nema zvanične potvrde da su crveno-beli konkretno krenuli po njegov potpis.

Ne propustiteEvroliga"PRONALAZIMO SEBE, IDEMO U PRAVOM SMERU" Kramer pred teško gostovanje ohrabrio navijače Zvezde: Imamo sve bolji osećaj...
David Kramer u dresu Crvene zvezde
EvroligaKK PARTIZAN SE OGLASIO VAŽNIM SAOPŠTENJEM PRED MEČ PROTIV PANATINAIKOSA! Kratko, ali jasno - evo šta nas čeka u Areni!
KK Partizan
Evroliga"KOGA DA DOVEDEMO, A DA JE BOLJI OD IGRAČA KOJE IMAMO?!" Šarunas Jasikevičijus jasan: Svima je potrebno vreme...
Šarunas Jasikevičijus
KvotaDA LI PARTIZAN MOŽE DA SRUŠI PANATINAIKOS?! Četa Željka Obradovića je veliki favorit u Beogradu...
partizan-vienna-87501.JPG

BONUS VIDEO:

00:22
Grobari na meču Partizan - Novi Pazar Izvor: Kurir sport