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David Kramer, košarkaš Crvene zvezde, najavio je utakmicu protiv Asvela.

Zvezda će u 5. kolu Evrolige biti gost francuskom timu u Vilerbanu nakon što je u prethodne četiri utakmice ostvarila dva poraza i dve pobede.

"Mislim da postepeno pronalazimo sebe. To dolazi kroz utakmice i vreme koje provodimo zajedno, kroz zajednički rad i stvaranje međusobnog razumevanja. Tako stičemo osećaj za ekipu i sve ostalo. I dalje idemo u pravom smeru. Mislim da nam mnogo pomaže to što sve više vremena provodimo zajedno. Što smo duže zajedno, to se bolje razumemo i imamo bolji osećaj jedni za druge", rekao je Kramer za "Meridian sport".

1/5 Vidi galeriju David Kramer u dresu Crvene zvezde Foto: Vatroslav Hladny ©/2026 Vatroslav Hladny/Starsport.rs ©

Sviđa mu se Beograd

Očekuje težak meč protiv Asvela, a veruje da zna šta je potrebno njemu i saigračima da bi stigli do pobede.

"Biće to veoma uzbudljiva utakmica. Oni su veoma kvalitetna ekipa. I oni imaju potpuno novi tim, tako da su veoma opasni. Imaju odlične šutere za tri poena. Zato moramo da se pobrinemo da im otežamo šutiranje, da ih zaustavimo i napadnemo kroz tranziciju".

Poručio je Nemac da mu se dopada u Srbiji, ali da još uvek nije najbolje upoznao Beograd.

"Još uvek upoznajem grad. Hrana je odlična i voleo bih da istražim još mnogo mesta. Još uvek pokušavam da otkrijem razne stvari jer nisam imao toliko vremena da obilazim grad. Ali kada budem imao slobodan dan, potrudiću se da odem na neka nova mesta i probam nešto novo", poručio je Kramer.

Kurir sport/Meridian sport

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