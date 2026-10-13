Susret je na programu u utorak od 20.30...
Evroliga
KK PARTIZAN SE OGLASIO VAŽNIM SAOPŠTENJEM PRED MEČ PROTIV PANATINAIKOSA! Kratko, ali jasno - evo šta nas čeka u Areni!
- Beogradska arena biće puna za meč Partizana i Panatinaikosa u 5. kolu Evrolige, koji je na programu u utorak od 20.30.
- Iz Partizana su saopštili da su sve karte rasprodate, a u prodaji je ostalo još samo nekoliko desetina ulaznica kroz resale opciju.
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Beogradska arena biće ispunjena do poslednjeg mesta na predstojećem meču 5. kola Evrolige između Partizana i Panatinaikosa (utorak, 20.30).
U najveću dvoranu na Balkanu stiže grčki velikan na čelu sa Željkom Obradovićem, a iz tabora crno-belih su potvrdili da je interesovanje ogromno i da su sve karte rasprodate.
- Beogradska arena će večeras biti puna! Ostalo je dostupno još svega nekoliko desetina ulaznica koje su se u ponudi našle kroz resale opciju!
Nek grmi sa svih strana - stoji u kratkom saopštenju KK Partizan.
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