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Beogradska arena biće ispunjena do poslednjeg mesta na predstojećem meču 5. kola Evrolige između Partizana i Panatinaikosa (utorak, 20.30).

U najveću dvoranu na Balkanu stiže grčki velikan na čelu sa Željkom Obradovićem, a iz tabora crno-belih su potvrdili da je interesovanje ogromno i da su sve karte rasprodate.

- Beogradska arena će večeras biti puna! Ostalo je dostupno još svega nekoliko desetina ulaznica koje su se u ponudi našle kroz resale opciju!

Nek grmi sa svih strana - stoji u kratkom saopštenju KK Partizan.

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