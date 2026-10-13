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Košarkaš Partizana Tonje Džekiri je najavio utakmicu protiv Panatinaikosa.

Partizan će u utorak od 20.30 časova biti domaćin Atinjanima u 5. kolu Evrolige.

Tonje Džekiri je u prve četiri evroligaške utakmice u sezoni zabeležio 12,5 poena u proseku po utakmici. Protiv Panatinaikosa će imati direktne duele sa najkorisnijem igračem iz 4. kola, odnosno sa Matijasom Lesorom.

"Ovo će biti posebna utakmica, naročito za navijače. Mislim da je u košarci odbrana veoma važna. Što više odbrana odigramo uspešno i zaustavimo protivnika, veće su nam šanse da na drugoj strani postižemo poene", rekao je Džekiri na pitanje kako izaći na kraj i sa pratećom atmosferom i dodao:

"Naš fokus je uvek na odbrani. Upravo nam je to pomoglo u prethodnim utakmicama koje smo dobili, i na gostovanjima i kod kuće".

1/4 Vidi galeriju Tonje Džekiri Foto: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia, Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

PAO izgleda odlično

Nakon tri pobede na startu Evrolige, crno-beli su prvi poraz zabeležili u prethodnom kolu protiv Reala u Madridu.

"Mislim da u Madridu nismo odradili dovoljno dobar posao. Sada se vraćamo kući i igramo pred svojim navijačima, što će nam, verujem, doneti mnogo energije i pomoći nam da budemo još koncentrisaniji. Pokušaćemo da se više držimo plana igre i uložimo dodatni napor. Moramo da budemo agresivniji i da se borimo za svaku ničiju loptu, a zatim da iskoristimo prednost koju time steknemo".

Panatinaikos je prvi put nakon 18 godina sezonu u Evroligi otvorio sa četiri trijumfa, a ove sezone je to pošlo za rukom samo još Valensiji.

"Videli smo kako igraju u poslednje vreme. Odigrali su četiri utakmice kod kuće i izgledaju odlično. Imaju veoma širok roster i u Beograd dolaze bez poraza. Upravo su to utakmice kojima se radujemo. Želimo da odbranimo domaći teren i pokušamo da dođemo do pobede. Mislim da i oni znaju da ih ovde očekuje neprijateljska atmosfera. Na nama je da odigramo što čvršće i pokušamo da sutra upišemo pobedu", poručio je Tonje Džekiri.

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