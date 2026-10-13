"KOGA DA DOVEDEMO, A DA JE BOLJI OD IGRAČA KOJE IMAMO?!" Šarunas Jasikevičijus jasan: Svima je potrebno vreme...
Iako Fenerbahče beleži pozitivne rezultate na startu sezone, u redovima istanbulskog velikana još uvek nisu sve kockice došle na svoje mesto.
Forma Krisa Silve, koji je stigao kao veliko pojačanje početkom godine, zabrinjava šefa struke Šarunasa Jasikevičijusa, ali litvanski stručnjak ističe da na skromnom košarkaškom tržištu trenutno nema igrača koji bi doneli viši kvalitet u odnosu na postojeći roster.
"Кao što bi Tomas Masiulis rekao: 'Šta bi moglo biti bolje? Кoga bismo mogli da dovedemo, a da je bolji od igrača koje već imamo?' Tržište je neverovatno... Moramo biti zadovoljni svojim sastavom. Svima je potrebno vreme da se prilagode i shvate situaciju. Period priprema je izuzetno kratak. Za nas je to bilo potpuno apsurdno, jer smo imali dva Superkupa. Zbog tih kupova, više ni sam ne znam - ovo je već četvrta ili peta nedelja sa po dve utakmice. Кakav trening uopšte možete da odradite? Igrači tokom treninga samo čuvaju snagu", izjavio je Jasikevičijus.
Fenerbahče dočekuje Žalgiris sa samo jednim trijumfom više od litvanskog predstavnika i sa prilikom da se odlepi na dve pobede prednosti.
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