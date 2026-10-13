"Кao što bi Tomas Masiulis rekao: 'Šta bi moglo biti bolje? Кoga bismo mogli da dovedemo, a da je bolji od igrača koje već imamo?' Tržište je neverovatno... Moramo biti zadovoljni svojim sastavom. Svima je potrebno vreme da se prilagode i shvate situaciju. Period priprema je izuzetno kratak. Za nas je to bilo potpuno apsurdno, jer smo imali dva Superkupa. Zbog tih kupova, više ni sam ne znam - ovo je već četvrta ili peta nedelja sa po dve utakmice. Кakav trening uopšte možete da odradite? Igrači tokom treninga samo čuvaju snagu", izjavio je Jasikevičijus.