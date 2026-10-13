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Američki bek Loni Voker IV ostao je bez mesta u Denver Nagetsima, a samo dan ranije objavljeno je da je njegov novi agent Miško Ražnatović!

NBA epizoda sa Nikolom Jokićem završena je pre početka sezone, a sada se sve glasnije priča o povratku u Evropu. Partizan se ranije dovodio u vezu sa sjajnim strelcem, dok se kao moguća destinacija pominje i Bešiktaš!

1/5 Vidi galeriju Loni Voker Foto: Cyril Lestage / Zuma Press / Profimedia, Marko Dimic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia

Loni Voker ponovo je na košarkaškom tržištu! Denver Nagetsi odlučili su da otpuste američkog beka 12. oktobra, čime je završena njegova borba za mesto u timu pred početak nove NBA sezone. Voker je u Denver stigao sa željom da se nametne i zaigra uz Nikolu Jokića, ali nije uspeo da izbori garantovani ugovor.

Prema pisanju američkih medija, Voker je imao negarantovani ugovor za trening-kamp, pa Denver nije morao da ga zadrži u sastavu. U pripremnim utakmicama nije uspeo da ostavi dovoljno snažan utisak, a sada mora da pronađe novu sredinu.

Miško Ražnatović povukao važan potez!

Samo dan pre nego što je potvrđeno da je ostao bez mesta u Denveru, Miško Ražnatović objavio je da je Voker postao novi klijent njegove agencije BeoBasket.

Poznati srpski menadžer oglasio se na društvenim mrežama i podsetio da je Amerikanac prethodne dve godine igrao u Evropi, gde je nastupao za Žalgiris i Makabi iz Tel Aviva.

Taj potez odmah je pokrenuo spekulacije da bi Ražnatović mogao da mu pronađe novi angažman na evropskom tržištu. Ipak, za sada nema potvrde da je Voker dogovorio saradnju sa bilo kojim klubom.

Partizan ponovo u priči, spominje se i Bešiktaš?

Voker se i ranije povezivao sa Partizanom. Tokom leta bilo je priče o interesovanju crno-belih, ali tada nije došlo do konkretnog dogovora. Njegov povratak u NBA privremeno je sklonio tu mogućnost iz prvog plana.

Sada se situacija promenila. Američki bek ponovo je slobodan u izboru nove sredine, a u evropskim medijima pojavili su se i navodi da je Bešiktaš zainteresovan za njegove usluge.

Turski mediji prenose da je Voker na listi želja kluba iz Istanbula, koji želi da pojača bekovsku liniju. Ipak, nema zvanične potvrde da su pregovori završeni ili da je ponuda prihvaćena.

Evroliga čeka, Voker već dokazao šta može!

Voker ima iskustvo igranja na najvišem evropskom nivou. U dresu Žalgirisa pokazao je da može da bude važan napadački adut, a u Makabiju iz Tel Aviva beležio je 15,2 poena po utakmici u Evroligi tokom sezone 2025/26.

Prethodno je u NBA ligi igrao za San Antonio, Los Anđeles Lejkerse, Bruklin i Filadelfiju. Izabran je kao 18. pik na draftu 2018. godine, a sada se ponovo nalazi pred važnom odlukom u karijeri.

Hoće li Ražnatović pronaći novi NBA angažman za svog klijenta ili će Voker ponovo zaigrati u Evropi? Partizan se ranije pominjao, Bešiktaš se pojavio kao nova opcija, ali konačna odluka još nije poznata.

Jedno je sigurno: posle rastanka sa Denverom, naredni potez američkog beka biće među zanimljivijim pričama na košarkaškom tržištu.