Glavni sudija meča je dobro poznati Španac Emilijo Peres
Evroliga
ALBANAC STIŽE U PAKAO ARENE! KAKVA ODLUKA EVROLIGE: Evo ko su sudije za meč Partizan - Panatinaikos
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Albanac Đentijan Čiči jedan je od trojice sudija koji će deliti pravdu u utakmici 5. kola Evrolige između Partizana i Panatinaikosa.
KK Partizan - KK Beč, ABA liga 11.10.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
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Meč koji će imati veoma emotivan karakter zbog dolaska Željka Obradovića, počinje u beogradskoj Areni u 20.45 časova.
Glavni sudija meča je dobro poznati Španac Emilijo Peres, a treći član je Italijan Manuel Atard.
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