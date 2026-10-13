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Albanac Đentijan Čiči jedan je od trojice sudija koji će deliti pravdu u utakmici 5. kola Evrolige između Partizana i Panatinaikosa.

KK Partizan - KK Beč, ABA liga 11.10.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

 Meč koji će imati veoma emotivan karakter zbog dolaska Željka Obradovića, počinje u beogradskoj Areni u 20.45 časova.

Glavni sudija meča je dobro poznati Španac Emilijo Peres, a treći član je Italijan Manuel Atard.

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trening Partizana pred Panatinaikos Izvor: MONDO