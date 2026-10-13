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Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20 sati gostuju Asvelu u utakmici 5. kola Evrolige.

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.

Crvena zvezda - Budućnost, ABA liga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2022 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Podsetimo, Ibon Navaro našao se u ozbiljnom problemu jer je zbog povrede Ebuke Izundua ostao bez ijedne klasične petice, pa će morati da improvizuje na meču u Francuskoj.

Da stvar bude još gora po crveno-bele, pored njega, na put ne idu ni Stefan Miljenović i Vojin Medarević.

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Dejan Davidovac izjava pred Asvel Izvor: MONDO