Meč počinje u20 časova.
Evroliga
CRVENO-BELI BEZ KLASIČNOG CENTRA GOSTUJU U LIONU! Evo gde možete da gledate utakmicu Asvel - Crvena zvezda!
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Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20 sati gostuju Asvelu u utakmici 5. kola Evrolige.
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.
Crvena zvezda - Budućnost, ABA liga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2022 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Podsetimo, Ibon Navaro našao se u ozbiljnom problemu jer je zbog povrede Ebuke Izundua ostao bez ijedne klasične petice, pa će morati da improvizuje na meču u Francuskoj.
Da stvar bude još gora po crveno-bele, pored njega, na put ne idu ni Stefan Miljenović i Vojin Medarević.
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